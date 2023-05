﻿Trainer, Taktikfuchs und Tatortfan – so tickt Dominic Buttig vom Rostocker HC

Rostock. Dominic Buttig genoss den sonnigen Nachmittag im Kreise seiner Familie. Am Tag nach dem Aus in der Aufstiegsrunde bummelte der Trainer des Handball-Drittligisten Rostocker HC mit seiner Frau Sina und ihrem Sohn (1 Jahr) durch den Zoo. Während der Kleine die Tiere bestaunte, konnte der Papa etwas Abstand gewinnen. „Im ersten Moment war die Enttäuschung sehr groß“, sagt Buttig. „Doch im Nachhinein überwiegt der Stolz auf die Mannschaft und das Erreichte.“

Die Dolphins, die im Jahr zuvor erst am letzten Spieltag und mit Schützenhilfe den Gang in die Abstiegsrunde verhindern konnten, wurden in Buttigs Premierensaison als Cheftrainer souveräner Drittliga-Meister. „Wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir Staffelsieger werden, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, meint der 35-Jährige.

Saisonanalyse mit Spielerinnen und Trainerteam

Dominic Buttig lässt keinen Zweifel daran, dass der Verein die Aufstiegschance gern beim Schopfe gepackt hätte. „Die Mädels“, wie er seine Schützlinge nennt, werden durch das Scheitern wachsen, ist er überzeugt. „Und dann sind wir vielleicht nächstes Jahr diesen Schritt weiter.“

Beim Training am Dienstagabend werde er beginnen, die Saison mit den Spielerinnen und dem Trainerteam zu analysieren, um zu reflektieren, „warum wir unsere Stärken in den letzten drei Partien nicht abrufen konnten“.

Im Erfolgsfall dürfen Handballerinnen Fußball spielen

Auf das geliebte Fußballspiel werden die Handballerinnen verzichten müssen. Fußball gehört zum Belohnungssystem des Coaches. Nur nach einem Sieg darf das Team um Kapitänin Hanna Strack 20 Minuten lang kicken.

Buttig hatte im Laufe der Saison mit seiner Truppe sechs Etappenziele formuliert. Dabei ging es nicht um Platzierungen, sondern um handballspezifische Dinge. „Wie viele Tore werfen wir? Wie viele Punkte holen wir? Wie viele Gegentore lassen wir maximal zu? Wie viele technische Fehler sind erlaubt?“ Obwohl die Mannschaft 19 der 22 Partien gewann, verfehlte sie sämtliche Vorgaben.

Duo knackt 100-Tore-Marke 24 Spielerinnen kamen beim Rostocker HC in der vergangenen Saison zum Einsatz: Lara Brezenci 21 Spiele, 153 Tore/davon 33 Siebenmeter Nele Reimer 21, 105/13 Martina Corkovic 21, 93/18 Britt Punzius (seit Januar/vorher TSV Wattenbek) insgesamt 23, 79/1 Nicole Rotfuß 17, 78 Hanna Strack 23, 71 Jette Köppen 23, 59/3 Lena Bunke 23, 41 Jana Grützner (seit Januar/vorher TSV Wattenbek) insgesamt 17, 34 Emily Selle 19, 32/1 Antonia Fränk 20, 27 Celin Kellert 11, 28/11 Liza Johannisson 17, 25 Aenna Schult 10, 19 Hanna Naussed 17, 12 Jana Grützner 13, 12 Megan Pieth 9, 6 Julia Hinz 13, 4 Lena Clasen 25 Sara Peters 24 Sarah Dalchow 3 Kiana Zidorn 2 Pauline Schuck 1 Emilia Schultz 1

„Wir haben die Ziele nie nach unten korrigiert. Das spricht für die Mannschaft, dass sie sich trotzdem weiter ehrgeizige Ziele gesetzt hat“, konstatiert der A-Lizenz-Inhaber zufrieden.

Ex-Nationalspielerin Nele Reimer beschreibt den Trainer als „lustigen Typen, der einen guten Draht zu den Spielerinnen hat“. Doch Buttig ist nicht immer der Gute-Laune-Onkel. „Er ist streng und fordernd, strahlt immer Ruhe und Gelassenheit aus und hat einen Plan. Er ist ein Taktikfuchs“, meint die Torjägerin.

RHC-Coach stieg früh ins Trainergeschäft ein

Dominic Buttig, der in Hannover geboren wurde und für den TSV Anderten und den TuS Altwarmbüchen spielte, arbeitete schon als 19-Jähriger mit Jugendlichen. Er engagierte sich im Vorstand, heuerte 2015 beim TV Hannover-Badenstedt an und wechselte zwei Jahre später zum SV Werder Bremen, wo er im Dezember 2018 Cheftrainer der Zweitliga-Frauen wurde.

Der RHC wurde auf Buttig aufmerksam. Vorstandsmitglied André Chevalier fuhr nach Niedersachsen, um den Trainerkandidaten kennenzulernen. „Wir sind uns schnell einig geworden“, erzählt Buttig, der 2020 als Coach des Juniorenteams in Rostock anheuerte.

Zwei Jahre pendelte der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann zwischen Rostock und Hannover. Im vergangenen Sommer zog er zusammen mit Sina, der er 2019 das Ja-Wort gab, und ihrem Baby nach Krakow am See. Eine Doppelhaushälfte mit einem schönen Grundstück wurde zum Domizil der jungen Familie – zumindest für ein paar Monate. Ein Wasserschaden stellte das Leben des Paares auf den Kopf. Am 5. Januar riss ein Absperrventil. Etwa drei Kubikmeter Wasser seien vom Dachgeschoss durch die eigenen vier Wände gelaufen, berichtet Buttig, der seitdem mit seiner Familie in Gehlsdorf wohnt. Das Haus sei frühestens im Sommer wieder bewohnbar, weiß Buttig. „Ich vermute, es dauert länger.“

Der Coach freut sich schon auf den Tag, an dem er mit seinem Sohn an der Playstation zocken kann. „Irgendwann wird er mich abziehen“, sagt Buttig und lacht. Was er ebenfalls genießt? Gartenarbeit. Und Fernsehabende mit seiner Frau. Speziell der Sonntag ist für den Tatort reserviert. Die Ermittler aus Münster und Weimar stehen ganz oben in der Gunst der Buttigs. Kein Wunder: Die Serien sind ähnlich unterhaltsam und spannend wie die zurückliegende Saison.