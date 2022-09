﻿Auf dem Sprung: Rostocker Kanute Nils Globke nimmt Kurs auf Olympia in Paris

Nils Globke hat mit dem Kajak-Vierer Bronze bei den U-23-Europameisterschaften gewonnen. Für 2023 peilt der Rostocker den Sprung in die Nationalmannschaft an. Das sind seine Pläne.

Rostock. Wenn Nils Globke in Rostock auf dem Hauptbahnhof aus dem Zug steigt, fühlt er sich sofort wie zu Hause. Dabei ist er schon vor acht Jahren ausgezogen, um die Kanu-Welt zu erobern.

Globke, der einst als Schwimmer sein Glück versuchte, aber den Sprung ans Christophorus-Gymnasium verpasste, wollte dem Wassersport treu bleiben. Er trainierte im Rostocker Kanu-Club bei der mehrfachen Olympiasiegerin Ramona Portwich – und war sofort begeistert.

In Potsdam trainieren die Stars der Kanu-Szene

2014 wechselte er zum SC Neubrandenburg. Bereits in der Probewoche „habe ich mich in das dortige Leben verliebt“, erzählt Globke. Die kurzen Wege vom Internat zur Schule und zum Training gefielen ihm.

Fünf Jahre später und mit einem erfolgreichen Abi in der Tasche zog er weiter nach Potsdam. Beim dortigen Kanu-Club trainieren Stars wie Sebastian Brendel, Max Lemke oder Jacob Schopf.

Nur ein Wettkampf innerhalb von anderthalb Jahren

Kaum hatte sich Nils Globke in der brandenburgischen Hauptstadt eingelebt, da schwappte die erste Corona-Welle durchs Land. Reihenweise fielen Wettkämpfe ins Wasser. Lediglich einen Wettbewerb konnte der talentierte Rostocker innerhalb von anderthalb Jahren absolvieren.

Und es kam noch schlimmer. Globke zog sich einen Kapselriss im kleinen Finger zu. Kaum war die Verletzung verheilt, knallte er während eines Trainingslagers in Kienbaum beim Fußballspielen auf den Boden. Schultereckgelenksprengung, lautete die ernüchternde Diagnose. Die Saison 2021 war gelaufen, noch ehe sie richtig begonnen hatte.

Nils Globke musste 1800 Euro aus eigener Tasche zahlen

Aufgrund der langen Verletzungspause verlor der 1,89 Meter große und 88 Kilo schwere Athlet seinen Kaderstatus. Für die beiden Trainingslager in diesem Jahr in der Türkei musste Globke 1800 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Die andere Hälfte steuerte der SCN bei, für den er immer noch startet.

„Die Trainingslager haben sich ausgezahlt“, konstatiert der 22-Jährige zufrieden. Globke gewann bei der U-23-EM in Belgrad (Serbien) Bronze mit dem Kajak-Vierer. Dank des bislang größten Erfolgs seiner Karriere gehört er künftig wieder dem Bundeskader an.

Er fährt bis zu 100 Kilometer pro Woche: Kanute Nils Globke aus Rostock. © Quelle: privat

Es folgte Rang vier bei der WM in Ungarn. „Das war das perfekte Rennen“, schwärmt Globke noch heute. „Wir waren über eine Sekunde schneller als die Serben, die bei der EM Silber gewonnen hatten.“

Nils Globke sitzt im Boot ganz hinten. „Da fühle ich mich am wohlsten“, sagt der Mann, der sich selbst als „sprintbegabt“ sieht. Die Streichung der 200-Meter-Wettbewerbe aus dem olympischen Programm trifft ihn hart. Nun legt er seinen Fokus auf die 500-Meter-Distanz.

2023 werden Quotenplätze für die Olympischen Spiele vergeben

Das große Ziel bleibt eine Olympia-Teilnahme. „Aber es wird schwer, sich durchzusetzen“, weiß Globke. Im kommenden Jahr werden Quotenplätze für die Sommerspiele 2024 in Paris vergeben. „Ich werde versuchen, in die A-Nationalmannschaft zu kommen“, kündigt der Rostocker an, der 2023 noch in der U 23 starten darf.

Ob Nationalmannschaft oder Nachwuchs-Auswahl – Globke möchte sich weiterentwickeln. „Da ist noch Luft nach oben“, ist er überzeugt. „Anderenfalls muss man überlegen, ob es noch Sinn macht.“

Globkes Freundin Hannah zieht nach Berlin

Am 4. Oktober steigt der Schützling von U-23-Bundestrainer Lutz Altepost (zweifacher Weltmeister sowie Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2008) wieder ins Training ein.

Privat sind die Aussichten glänzend. Seine Freundin Hannah, eine ehemalige Handballerin von der Insel Usedom, zieht nach Berlin. „Wir haben uns in Neubrandenburg kennengelernt und bisher eine Fernbeziehung geführt“, erzählt Nils Globke. Künftig ist seine Partnerin in der Nähe – dann wird sich auch der angehende Gymnasiallehrer in Potsdam wie zu Hause fühlen.