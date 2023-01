﻿„Unser Herz gehört dem RGC Hansa“: Rostocker Turloff wird Portugals Nationaltrainer auf Zeit

Vandalismus am Friedrich-Franz-Gymnasium in Parchim – 50 000 Euro Schaden

Am Wochenende ist eine Schule in Parchim schwer beschädigt worden. Die Fassade des Friedrich-Franz-Gymnasiums wurde besprüht, die Fenster eingeworfen. Nach bisherigen Ermittlungen ist aber nicht in die Schule eingebrochen worden.