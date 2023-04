﻿Rostocker Max Briese startet bei Rad-Klassiker Eschborn-Frankfurt

Rostock. Für Max Briese steht der erste große Saison-Höhepunkt an. Der Rostocker startet mit seinem Team P&S Benotti am 1. Mai beim Rad-Klassiker Eschborn-Frankfurt im U-23-Rennen. Der 19-jährige Halbprofi hat sich für den 97-Kilometer-Kurs einiges vorgenommen. „Mein Ziel ist es, vorne mitzufahren. Dafür muss ich aber gut über den Berg kommen“, sagt Max Briese, der sich am vergangenen Wochenende beim ScanHaus Cup in Marlow auf das Rennen in Hessen vorbereitet hat.

Die U-23-Ausgabe des traditionsreichen Rennens findet erstmals nach dreijähriger pandemiebedingter Pause wieder statt. Wie die World-Tour-Profis starten auch die Talente in Eschborn und fahren durch den Taunus bis zum Ziel vor der Alten Oper in Frankfurt.

Max Briese, der seine Radsport-Karriere als Zwölfjähriger beim PSV Rostock gestartet hat, fährt seine erste Saison beim Team P&S Benotti aus Thüringen. Ein Fernziel des Schülers, der zurzeit mitten in den Abiturprüfungen steckt, ist die Deutschland Tour im August.