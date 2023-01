Alle Spiele, alle Tore: Rostocker Hallenfußball-Meisterschaft im OZ-Livestream

Sie sind die Gejagten: Das Team des SV Warnemünde, das am 7. Januar als Titelverteidiger zur Stadtmeisterschaft im Hallenfußball antritt.

Am Sonnabend treffen ab 14 Uhr in der Rostocker Ospa-Arena acht Fußball-Teams bei der Endrunde um die Hallenmeisterschaft aufeinander. Die OZ überträgt das Turnier live und in voller Länge.