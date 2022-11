﻿Zwei Jahre nach Debüt: Rostocker Felix Langberg auf dem Weg in die Top Ten

Elf Kämpfe, elf Siege – der Rostocker Boxer Felix Langberg mischt die Schwergewichtsszene auf. Zwei Jahre nach seinem Profidebüt wird der 30-Jährige auf Rang 14 der deutschen Rangliste geführt. Und so soll es weitergehen.

Rostock. Von 20 auf 14 – Felix Langberg hat durch seinen Sieg über Anil Can Yildiz einen weiteren Sprung in der deutschen Rangliste gemacht. Zwei Jahre nach seinem Profidebüt greift der 30 Jahre alte Rostocker einen Platz in den Top Ten an. Bei BoxRec werden insgesamt 73 Schwergewichtsboxer geführt.

Nummer 1 ist Agit Kabayel vom Magdeburger SES-Boxstall. Auf Rang zwei folgt Christian Hammer. Peter Kadiru bleibt trotz seiner am Sonnabend in Hamburg erlittenen K.o.-Niederlage gegen den Argentinier Marcos Antonio Aumada Dritter.