﻿„Ich bin heiß!“ – Rostocker Felix Langberg boxt im März um einen Titel

Felix Langberg trainiert härter und häufiger als je zuvor. Der 31 Jahre alte Profiboxer aus Rostock bestreitet am 25. März in Hamburg seinen nächsten Kampf. Gegner ist Patrick Korte (38) aus Essen. Um diesen Titel im Schwergewicht geht es.

Rostock. Der Austragungsort ist luxuriös, für boxerischen Glanz will Felix Langberg sorgen. Der Profiboxer aus Rostock möchte sich am 25. März seinen Traum von einem Titelgewinn erfüllen. Langberg, der seine elf Profikämpfe allesamt gewonnen hat (zehn durch K.o.), kämpft im Hamburger Fünf-Sterne-Hotel „Grand Elysee“ gegen Patrick Korte aus Essen um den Europe-Continental-Titel des Weltverbandes WBA. Das verriet der 31 Jahre alte Modellathlet am Mittwochabend exklusiv im OZ live – der Promi-Talk.

Während Felix Langberg zum ersten Mal nach einem Gürtel greift, bestreitet Patrick Korte bereits seinen dritten Titelkampf. Am 11. Juni vergangenen Jahres boxte er gegen den Argentinier Jorge Alejandro Arias um den vakanten WBF-Interkontinental-Titel. Das Duell endete unentschieden. Gut vier Monate später verlor er in Brisbane gegen Demsey McKean durch Knock-out in der dritten Runde.

Duelle mit den Stars des Schwergewichts winken

„Ich bin heiß und freue mich riesig auf den Kampf“, sagt Langberg, der für den Hamburger Boxstall P2M in den Ring steigt. Ein Erfolg würde den aktuell auf Position 150 der Weltrangliste geführten Ostseestädter weit nach vorne katapultieren. „Wenn ich gewinne, bin ich in den Top 15 der WBA. Für mich wäre das ein großer Schritt.“ Damit winken ihm Duelle gegen die Stars der Schwergewichts-Szene wie Superchampion Oleksandr Usyk aus der Ukraine oder Weltmeister Daniel Dubois aus England.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Zunächst muss der Rostocker Patrick Korte aus dem Weg räumen. Der Mann aus dem Ruhrpott ist 38 Jahre alt und hat 19 seiner 22 Profikämpfe gewonnen, 16 davon vorzeitig. „Er hat einen guten Rekord“, anerkennt Langberg. Der Rostocker gibt sich zuversichtlich: „Ich knocke Patrick Korte aus, dann bin ich Europameister und dann schauen wir weiter.“

Profiboxer schnürt schon frühmorgens die Laufschuhe

Felix Langberg ist mit einem zehntägigen Trainingslager in Andalusien ins neue Sportjahr gestartet. Das harte Training – täglich standen für die Boxer vom Team P2M drei Übungseinheiten an – weckte die Lust auf mehr. „Das war knackig, hat aber Spaß gemacht“, erzählt der Rostocker, der schon frühmorgens in der Dunkelheit die Laufschuhe schnürt. „Jetzt kommen die großen Kämpfe. Da ist es Zeit, eine Schraube fester zu drehen.“

Felix Langberg möchte am 24. Juni bei der zweiten Auflage von „Rostock boxt!“ als Champion in den Ring steigen. „Ich gebe alles dafür, trainiere so hart wie noch nie und werde den Titel nach Rostock holen!“

Langberg: Für mich geht es um Leben und Tod

In der gut halbstündigen Plauderei mit Moderatorin Luisa Schröder gab Felix Langberg Einblicke in seine Gefühlswelt. Wenn er vor einem Kampf in der Kabine sitzt, fühle er sich wie ein Gladiator. „Für mich geht es um Leben und Tod.“ Seine Frau Kim sei vergangenes Jahr kurz vor dem ersten Gong freudestrahlend zu ihm gekommen und habe stolz ihr neues Felix-Langberg-Shirt präsentiert. In jenem Moment und voller Adrenalin habe er dafür keinen Nerv gehabt, räumt der Boxer ein.

Seine Frau sei seine größte Unterstützerin, schwärmt Langberg. Die beiden waren im über den Jahreswechsel im Urlaub – und dabei auch als Umweltschützer aktiv.

Rostocker engagiert sich als Umweltschützer

Felix Langberg gehört zu den Gründern von Plant for Future, einem Unternehmen, das die Regenwälder im Amazonas schützt und das Bäume in Mecklenburg-Vorpommern pflanzt. Der Besuch in einem 40 Hektar großen Regenwald-Gebiet in Peru sei ergreifend gewesen, berichtete Langberg. „Du stehst da vor 1000 Jahre alten Bäumen und das Erste, was dich anspringt, ist der Hansa-Frosch.“

Gemeint ist der Baumsteiger, ein Frosch in den Farben des Koggenklubs – blau, weiß und rot. Rapper Marteria, der zu den Unterstützern von Plant for Future gehört, gab ihm kurzerhand den Namen Hansa-Frosch.