﻿Rostocker Talent Max Briese über schwere Stürze im Radsport: „Bin mir der Gefahr bewusst“

Rostock. Wie gefährlich seine große Leidenschaft ist, wurde Max Briese in der vergangenen Woche einmal mehr vor Augen geführt. Die Nachricht, die die Radsport-Welt schockte, erreichte den Rostocker bei den deutschen Bahnradsport-Meisterschaften in Cottbus: Der Schweizer Radprofi Gino Mäder war bei der Tour de Suisse nach einem schweren Sturz seinen Verletzungen erlegen.

„Ich saß am Mittagstisch, es war kurz vor meinem Rennen“, erzählt der 19-Jährige, der als Halbprofi für das thüringische UCI-Continental-Team P&S Benotti fährt. Meistens auf der Straße, aber Briese kehrt regelmäßig auch auf die Bahn zurück, wo er als Nachwuchsfahrer große Erfolge feierte, unter anderem Teamsprint-Vizeweltmeister wurde. „Es ist nicht der erste Todesfall im Radsport, aber es ist der erste Fahrer, zu dem ich einen gewissen Bezug habe. Ich habe ihn über Jahre im Fernsehen gesehen. Er war ein Super-Fahrer, es ist erschütternd.“

Rostocker über Todes-Nachricht bei Tour de Suisse erschüttert

Gino Mäder war auf der fünften Etappe der Tour de Suisse bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Der 26-Jährige wurde vor Ort wiederbelebt und per Helikopter ins Krankenhaus transportiert, wo er seinen Verletzungen erlag.

Die Gefahr fährt immer mit, wenn Max Briese und seine Kollegen aufs Rad steigen – das weiß der Abiturient vom Schweriner Sportgymnasium. „Ich bin mir bewusst, dass es ein gefährlicher Sport ist und weiß, dass Stürze immer passieren können. Dass es so gravierende Folgen haben kann, verdrängt man immer ein bisschen“, sagt der 1,77 Meter große Fahrer, der die Liebe zum Radsport beim PSV Rostock entdeckte.

Max Briese begann beim PSV Rostock mit dem Radsport. © Quelle: Sönke Fröbe

Max Briese: In bestimmten Situationen blendet man die Gefahr aus

Angst habe er in den Rennen aber nicht. „In bestimmten Situationen blendet man die Gefahr aus, wenn man auf ein gutes Ergebnis fährt. Dann gehen einem ganz andere Sachen durch den Kopf“, erklärt das Toptalent. „Wenn der Ehrgeiz kommt und man die Chance nutzen will, geht man auch mal mehr Risiko ein als vielleicht gut wäre. Dann geht man manchmal über die Grenzen.“

Max Briese ist in seiner noch jungen Karriere von Unfällen nicht verschont geblieben. „Ich bin relativ viel gestürzt“, sagt er. Im vergangenen Jahr erlitt er innerhalb weniger Wochen zwei Schlüsselbeinbrüche und brach sich das Handgelenk – bei einem Massensturz bei einem Tempo von 53 Stundenkilometern. Rennpause insgesamt: zehn Wochen. „Ein Schlüsselbeinbruch ist im Radsport nichts Besonderes. Stürze gehören irgendwie dazu.“ Auch in Wagenkolonnen hinter dem Hauptfeld habe es bei Rennen für ihn schon „brenzlige Situationen“ gegeben.

Dass Radsport gefährlich ist, hat er früh lernen müssen. Schon bei Nachwuchsrennen am Anfang seiner Karriere gab es Stürze, die für ihn aber glimpflich verliefen. In Erinnerung geblieben ist ihm auch ein schlimmer Unfall beim BDR-Sprintcup 2020 auf der Rostocker Radrennbahn, als vier U-23-Fahrer stürzten und mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. „Das hat mich ein paar Tage richtig mitgenommen. Im Endeffekt habe ich das aber wieder schnell verdrängt, als ich erfahren hatte, dass es allen den Umständen entsprechend relativ gut ging.“

Der Rostocker Max Briese (19) tritt bei einem Bundesliga-Rennen in der Südpfalz in die Pedale. © Quelle: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hilger

Rostocker startet bei deutschen Straßenrad-Meisterschaften

Bahn oder Straße: Wo ist das Risiko eines Sturzes größer? „Die Straße ist deutlich gefährlicher. Die wirklich schweren Unfälle passieren entweder in der Abfahrt (wie im Fall von Gino Mäder/die Red.) oder im Straßenverkehr.“ Allerdings ergänzt der Sportler: „Auch auf der Bahn ist es alles andere als harmlos.“ Er blickt dabei auf den folgenschweren Unfall von Olympiasiegerin Kristina Vogel vor fast auf den Tag genau fünf Jahren. „Das ist aber mehr oder weniger ein tragischer Einzelfall.

Zweifel an seinem Sport hat Max Briese dennoch nicht, aufzuhören ist für den jungen Mecklenburger keine Option. „Die Leidenschaft für diesen Sport ist einfach zu groß. Wenn man schon an einem gewissen Punkt ist, will man dann auch weitergehen.“ Die nächste große Herausforderung für das ehrgeizige Talent wartet bereits am Wochenende bei den deutschen Straßen-Radmeisterschaften in Bad Dürrheim.

