﻿Rostocker Radsport-Talent Max Briese fährt 2023 für Team P&S Benotti aus Thüringen

Rostock. Das Rostocker Radsporttalent Max Briese fährt in der kommenden Saison für das Team P&S Benotti aus Thüringen. Der 18-Jährige war in seinem ersten Jahr als Halbprofi im Elitebereich auf der Straße für das Saris Rouvy Sauerland Team gestartet. Nach acht internationalen Profirennen, mehreren nationalen Titelkämpfen und Bundesliga-Einsätzen entschied sich der Schützling von Ex-Sprinstar André Greipel für einen Wechsel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem UCI Continental Team mit Sitz in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) soll Briese „die Position des Sprinters einnehmen, der auch relativ bergfest ist“, sagte Rennstall-Chef Lars Wackernagel gegenüber radsport-news.com. „Wir freuen uns, dass er dazu unser Team ausgewählt hat und hier seine größten Chancen sieht. Was die Sprintfinals anbelangt, ist er in guten Händen mit Leuten wie Tobi Nolde oder Tom Lindner.“ Max Briese ist einer von fünf Neuzugängen für 2023 beim thüringischen Team.

Lesen Sie auch

Mit dem Sauerland-Team wurde der Schüler des Schweriner Sportgymnasiums in diesem Jahr deutscher Vizemeister im Mannschafts-Zeitfahren.