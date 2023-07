﻿Rostocker Robben qualifizieren sich für Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft

Düsseldorf/Rostock. Den Titel vor Augen. In der Deutschen Beachsoccer Liga haben sich die Rostocker Robben für die Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. „Wir haben unser Minimalziel erreicht“, meinte Spielertrainer Sven Körner zufrieden.

Am vergangenen Wochenende, bei den Play-offs in Düsseldorf, mussten sich die Hanseaten mit 7:9 gegen Real Münster geschlagen geben. Zuvor feierten sie aber deutliche Erfolge gegen die Robben-Zweitvertretung (6:1) sowie die Reserve aus Münster (12:3) und machten den Finaleinzug so endgültig perfekt.

Im Final Four, dass am 19./20. August am Warnemünder Strand ausgetragen wird, treffen die Ostseestädter im Halbfinale erneut auf Real Münster. Im zweiten Spiel tritt Titelverteidiger Beach Royals Düsseldorf gegen die Bavaria Beach Bazis an. Die Gewinner der Partien stehen sich im Endspiel gegenüber.

Offener Kampf um die Meisterschaft

„Der Kampf um die Meisterschaft ist dieses Jahr so ausgeglichen wie noch nie. Alle vier Teams haben gute Chancen auf den Titel“, blickt Körner voraus und betont: „Es wird auf die Tagesform und das Spielglück ankommen. Bereits Kleinigkeiten können entscheidend sein.“

Die Rostocker Robben II und der 1. FC Versandkostenfrei blieben in den Play-offs sieglos und haben den Einzug in die Finalrunde verpasst.

