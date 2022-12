﻿Rostocker schnacken in ihrem Podcast „Küstengelaber“ mit Fußballnationalspielern

Alles begann auf der Heringsdorfer Eisbahn: Mit sechs Jahren kam der Ahlbecker Julian Wäser zum REV Insel Usedom, um Eishockey zu lernen. Er blieb am Puck, spielt in der zweiten Liga und ist derzeit bei der U-20-Weltmeisterschaft in Kanada. Sein Trainer Ronald Richter erinnert sich.