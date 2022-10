﻿Für diesen neuen Boxstall steigt der Rostocker Felix Langberg in den Ring

Neue sportliche Heimat für Felix Langberg. Der Schwergewichtsboxer aus Rostock steigt künftig für den Hamburger Boxstall P2M in den Ring. Das sind die Protagonisten.

Hamburg. Felix Langberg konnte und wollte seine Begeisterung nicht verbergen. „Das wird eine Riesennummer. Das ist der absolute Oberkracher“, schwärmte der 30 Jahre alte Rostocker am Dienstag bei der Vorstellung von P2M Box-Promotion in Hamburg.

Langberg ist Mitglied des neuen Boxstalls, der mit der früheren Interimsweltmeisterin Nina Meinke (Berlin), dem deutschen Meister Peter Kadiru (Hamburg), Viktor Jurk (Flensburg) sowie Simon Zachenhuber (Stuttgart) an frühere Erfolge großer Profi-Unternehmen anknüpfen will. Alle aus dem Box-Quintett haben Drei-Jahres-Verträge unterzeichnet. Darüber hinaus möchte P2M Sportlern wie der internationalen deutschen Meisterin Dilar Kisikyol (Hamburg) eine Plattform bieten.

„Das ist ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht“, freute sich Langberg, der vor knapp zwei Jahren sein Profidebüt feierte. „Das war ein Meilenstein in meinem Leben“, sagte der 1,96 Meter große Schwergewichtler und kündigte an: „Jetzt geht es richtig los! Das Ziel ist, ganz weit nach oben zu kommen.“

Langbergs Manager Stahl: Dieser Schritt ist wichtig

Der Schritt, sich dem neuen Boxstall anzuschließen, sei sehr wichtig, betonte Langbergs Manager Maik Stahl. „Bisher haben wir alle Kämpfe aus eigener Tasche bezahlt. Über kurz oder lang wären wir an unsere Grenzen gestoßen. Ein Kampf um die deutsche Meisterschaft ist für uns jetzt greifbarer geworden“, begründete er.

Sie ziehen an einem Strang: Nina Meinke, Viktor Jurk, Peter Kadiru, Dilar Kisikyol, Felix Langberg und Simon Zachenhuber (v.l.) vom neuen Boxstall P2M. © Quelle: Michael Schwartz

Langberg steigt am 5. November erstmals für P2M in den Ring. Sein Gegner ist Anil Can Yildiz (23) aus Bad Kreuznach, der seine zehn Profikämpfe allesamt vorzeitig gewann. Auch die Schwergewichtler Kadiru und Jurk sowie Mittelgewichtler Zachenhuber (17 Kämpfe, 17 Siege) lassen vor 400 geladenen Gästen im Porsche-Zentrum Hamburg die Fäuste fliegen. Höhepunkte der Premieren-Veranstaltung sind die WM-Kämpfe von Meinke und Kisikyol.

P2M steht für die Namen Plaß und zweimal Morales

Promoter ist der 56 Jahre alte Axel Plaß. Als Investor ermöglicht der gebürtige Schweriner den Betrieb des neuen Boxstalls. Über sein finanzielles Engagement machte der Logistik-Unternehmer (Zippel-Group) keine Angaben. Die operative Arbeit übernehmen die aus Rostock stammenden Cousins Christian Morales (Sportdirektor) und Raiko Morales (Eventdirektor). Das Kürzel P2M steht für die Namen Plaß und zweimal Morales.

„Wir wollen eine neue Marke am Box-Himmel werden. Das ist unser Ziel“, sagte Plaß. Das Engagement im Boxen sei für ihn eine Herzensangelegenheit, meinte der in Hamburg lebende Unternehmer, der mit einer Warnemünderin verheiratet und Vater zweier Töchter (14 und 24) ist.

Plaß gehörte zu den ersten Unterstützern von Langberg

Axel Plaß gehörte zu den ersten Unterstützern von Felix Langberg. Als er von den Ambitionen des Ostseestädters hörte, war er sofort begeistert. Boxen habe er schon immer gemocht und Langberg sei ein guter Typ, der einen Master in der Tasche hat und der sich für den Umweltschutz engagiert, sagte Plaß. „Felix ist ein Strahlebär, er wird nur im Ring zum Tier.“

Mindestens vier Veranstaltungen pro Jahr sind geplant, erklärte Raiko Morales. Dazu gehört auch die zweite Auflage von Rostock boxt! im Juni kommenden Jahres. „Unser Ziel ist es, den Norden zu erobern“, kündigte Morales an.