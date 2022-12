﻿Rostocker Stadtmeisterschaft: Das sind die Reaktionen nach der Auslosung

Tom Haase (l.) und die HSG Warnemünde, hier beim Finalturnier 2020 gegen den FC Hansa II, peilen in einer schwierigen Gruppe das Weiterkommen an.

Rostock. Das lange Warten von fast drei Jahren hat bald ein Ende. Die 10. Rostocker Stadtmeisterschaft im Hallenfußball steht in den Startlöchern. Die Planungen für das Ereignis laufen auf Hochtouren. Am Mittwochabend wurden im Basislager im Hause der OSTSEE-ZEITUNG gleich mehrere Auslosungen für das Benefiz-Event vorgenommen. Am Wochenende 16. bis 18. Dezember geht es in der Ospa-Arena dann ordentlich zur Sache. An gleichem Ort steigt dann am 7. Januar der große Höhepunkt mit der Endrunde der Herren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bevor es zum Finalturnier kommt, müssen die Rostocker Vereine eine harte Qualifikation durchstehen. Nur fünf Startplätze sind für die Endrunde frei und werden unter 16 Mannschaften ausgespielt. Der amtierende Titelträger SV Warnemünde (Verbandsliga), die U 23 des FC Hansa und der Rostocker FC (beide Oberliga) sind als die drei besten Teams der letztmaligen Ausgabe für den Wettstreit nach dem Jahreswechsel gesetzt.

SG Motor Neptun sieht machbare Gruppe für sich

Bei der Ziehung der Staffeln für die Vorrunde durch Losfee André Jürgens (Vorsitzender der Rostock Seawolves) ging einige Male ein Raunen durch das Publikum. Mehrere interessierte Vereinsvertreter waren vor Ort, so auch Hans-Henning Schult. Der Trainer hat mit seiner HSG Warnemünde in Gruppe C harte Gegner erwischt. Neben Kreisoberliga-Konkurrent ESV Lok Rostock sind noch der spielstarke Verbandsligist FC Förderkader René Schneider und SV Hafen Rostock aus der Landesliga West in der Staffel. „Wir müssen in der Gruppe mindestens einen Favoriten schon mal wegkegeln. Unser Team besteht aus vielen jungen Spielern. Sie sind heiß auf das Turnier“, sagt Schult.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf ein Weiterkommen hofft auch Lars Möller. Der Mannschaftsleiter muss mit Kreisoberligist SG Motor Neptun in Staffel A gegen Ligakontrahent Rostocker BSG, den TSV Rostock (Kreisklasse) und FC Rostock United (Kreisliga) ran. Möller sieht für seine Mannschaft gute Chancen: „Wir werden eine schlagkräftige Truppe aufbieten. Unsere Gruppe sieht machbar aus.“

Aufregung bei Mitorganisator Frank Goesch

Die Vorfreude auf den Budenzauber stand den Fußballinteressierten bei der Auslosung ins Gesicht geschrieben. Die vergangenen beiden Spielzeiten in der Halle waren jeweils aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Frank Goesch, der mit seiner Agentur Daylight die Stadtmeisterschaft organisiert, ist auch, dass wieder losgehen kann. „Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wenn man aber sieht, was jetzt alles auf uns zukommt, dann kann das nur eine coole Nummer werden.“

Ein vielversprechendes Turnier ist die Hoffnung des FC Einheit Rostock. Der Tabellenführer der Kreisklasse Warnow Staffel II hat in der Hinrunde alle seine elf Pflichtspiele gewonnen. Den Siegeszug würde der Verein aus dem Stadtteil Lichtenhagen gerne fortsetzen. Trainer René Krosky weiß aber, dass die „Halle mit den Spielen von draußen nicht zu vergleichen“ sei. „Unsere Gruppe ist eine ganz schöne Nummer. Wenn du aber einen guten Tag hast, kannst du in der Halle jeden schlagen“, hofft er.

Ganze Wochenende voller Budenzauber

Seine Elf geht als Außenseiter in Gruppe B mit dem PSV Rostock (Landesklasse I), FC Nebelküste (Kreisoberliga) und Post SV (Kreisliga). In Gruppe D stehen sich zudem noch der UFC Arminia, FSV Nordost (beide Kreisoberliga), SC Viktoria (Kreisliga) und FC Fiko (Kreisklasse) gegenüber. In den ersten beiden Staffeln wird am 17. Dezember vormittags ab 11 Uhr der Anstoß erfolgen. Nachmittags ab 17 Uhr starten die anderen zwei Staffeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits einen Tag zuvor wird in der Ospa-Arena die 4. Rostocker Stadtrand-Meisterschaft ausgetragen. Hier gehen ab 18.30 Uhr zehn Teams aus dem Umland an den Start. Für den Wettbewerb wurden die Gruppen am Mittwoch ebenso ausgelost, wie für die Stadtmeisterschaft der E-Junioren. Diese wird zusammen mit dem anderen Nachwuchsturnier der F-Junioren am 18. Dezember ausgetragen.

Lesen Sie auch

„Für alle Wettbewerbe kann man die Karten jetzt online erwerben. Für die Halle können Zuschauer auch VIP-Logen mieten“, erklärt Frank Goesch, der am Ende der Auslosung für André Jürgens noch einen kleinen Blumenstrauß parat hatte. Der Seawolves-Vorsitzende sagte abschließend: „Respekt an die Initiatoren, ich finde solche Benefizturniere sehr wichtig.“

Alle Staffeln und Wettbewerbe in der Übersicht:

Herren-Stadtmeisterschaft Vorrunde (17. Dezember):

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gruppe A: Rostocker BSG, SG Motor Neptun, TSV Rostock, FC Rostock United (ab 11 Uhr).

Gruppe B: Post SV, PSV Rostock, FC Einheit, FC Nebelküste (ab 11 Uhr).

Gruppe C: ESV Lok, HSG Warnemünde, SV Hafen, FC Förderkader (ab 17 Uhr).

Gruppe D: UFC Arminia, SC Viktoria, FC Fiko, FSV Nordost (ab 17 Uhr).

Stadtrand-Meisterschaft (16. Dezember, ab 18.30 Uhr):

Gruppe A: FSV Bentwisch, SV 47 Rövershagen, PSV Ribnitz-Damgarten, SSV Satow, SV Pastow.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gruppe B: FSV Kritzmow, SG Warnow Papendorf, TSV Bützow, Union Sanitz, FSV Kühlungsborn.

Stadtmeisterschaft E-Junioren (18. Dezember, ab 13.30 Uhr):

Gruppe A: FC Rostock United, SV Warnemünde, SV Hafen, Rostocker FC.

Gruppe B: SG Motor Neptun, FC Förderkader, FC Hansa, FSV Nordost.

Stadtmeisterschaft F-Junioren (18. Dezember, ab 8.30 Uhr):

FC Förderkader, Rostocker FC, SV Hafen Rostock, SV Warnemünde, FSV Nordost, PSV Rostock.