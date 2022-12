﻿Stadtmeisterschaft: FC Rostock United und PSV Rostock buchen ihre Endrundentickets

Bei der 10. Rostocker Stadtmeisterschaft waren ab Vormittag die Gruppen A und B im Einsatz. Der FC Rostock United jubelt trotz ungünstigen Starts. Der PSV Rostock behauptete sich in allen seinen Partien. Das sagen Torhüter und Trainer.

Rostock. Etwas konsterniert blickt Maik Goller auf der Bank sitzend nach unten. Der Trainer und sein FC Rostock United haben am Sonnabend bei der Vorrunde der 10. Rostocker Stadtmeisterschaft im Hallenfußball einen denkbar ungünstigen Start erwischt. Im ersten Spiel setzte es eine 2:7-Klatsche gegen die SG Motor Neptun. Ein paar Stunden später sah die Welt für Goller und sein Team ganz anders aus. Großer Jubel: United buchte am Sonnabend beim Vormittags-Turnier ein Endrundenticket. Auch der PSV Rostock ist als zweiter Qualifikant sicher bei Final-Ausgabe dabei, die am 7. Januar in der Ospa-Arena steigen wird.