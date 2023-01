Sie sind die Gejagten: Das Team des SV Warnemünde, das am 7. Januar als Titelverteidiger zur Stadtmeisterschaft im Hallenfußball antritt.

An diesem Sonnabend treffen ab 14 Uhr in der Rostocker Ospa-Arena acht Fußball-Teams bei der Endrunde um die Hallenmeisterschaft aufeinander. Die OZ überträgt das Turnier live und in voller Länge im Stream. Sehen Sie hier alle Tore.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket