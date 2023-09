﻿Rostocker Stadtmeisterschaft im Hallenfußball 2023/2024: Das sind die Termine

Kostenfrei bis 19:03 Uhr lesen

Achtsam essen ohne Verbote

Greifswalderin bietet Beratung für gesünderes Essen an: Das steckt dahinter

Melanie Knorr will Menschen helfen, sich ohne Verbote und Diäten ein gesundes Essverhalten anzugewöhnen. Dafür hat sie eine Praxis für Ernährungsberatung in Greifswald eröffnet. Was ihr Konzept ist und welche Qualifikationen sie mitbringt.