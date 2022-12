﻿10. Rostocker Stadtmeisterschaft im Hallenfußball: Alle Teams und die Finalgruppen stehen fest

Die Gruppen bei der Endrunde der Fußball-Hallenmeisterschaft in Rostock sind ausgelost. In Gruppe B treffen mit den Hansa-Amateuren und dem SV Warnemünde die Finalisten der letzten Meisterschaft aufeinander. Außergewöhnlich: Das Turnier startet mit einem K.o.-Spiel.

Rostock. Die Gruppen für die Endrunde der 10. Rostocker Stadtmeisterschaft im Hallenfußball stehen fest. Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) loste am Montagabend im OZ-Medienhaus die beiden Staffeln aus, in denen jeweils vier Mannschaften antreten werden.

Das Turnier, das am 7. Januar um 14 Uhr in der Ospa-Arena der Hansestadt beginnt, hat einen ungewöhnlichen Auftakt: Mit der HSG Warnemünde und dem FC Nebelküste bestreiten zwei Mannschaften das Eröffnungsspiel, das zugleich ein K.o.-Spiel sein wird. Der Sieger wird in Gruppe A auf den Rostocker FC, den UFC Arminia und den FC Rostock United treffen. „Ursprünglich war geplant, dass wir auslosen, welche der beiden Mannschaften am Turnier teilnehmen darf. Wir fanden die Idee, das sportlich zu regeln, fairer. Beide Vereine haben zugestimmt“, sagte Frank Goesch aus dem Organisationsteam der Stadtmeisterschaft.

Am vergangenen Wochenende hatten 16 Rostocker Teams um die Startplätze in der Endrunde gekickt. Für die beiden Drittplatzierten der Quali, HSG und Nebelküste, war nur ein Final-Platz frei.

Mit Cup-Verteidiger SV Warnemünde, den Hansa-Amateuren und dem Rostocker FC waren die Top-3 der 9. Hallenmeisterschaft gesetzt. Brisanz versprechen die Ansetzungen der Gruppe B. Sascha Schünemann vom FC Hansa meinte, sein Team sei heiß aufs Finale. Man habe noch eine Rechnung mit den Warnemündern offen, die Hansa den Titel beim letzten Mal weggeschnappt hatten.

Gruppe A: Rostocker FC, HSG Warnemünde/FC Nebelküste, UFC Arminia Rostock, FC Rostock United.Gruppe B: FC Hansa Rostock (A), PSV Rostock, FSV Nordost Rostock, SV Warnemünde.