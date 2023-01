﻿Überraschung bei Stadtmeisterschaft: PSV Rostock schnappt sich die Schale im Hallenfußball

Turnier in Ospa-Arena

Am Sonnabend sind in der Rostocker Ospa-Arena acht Fußball-Teams bei der Endrunde um die Hallenmeisterschaft aufeinandergetroffen. Es triumphierte überraschend der PSV Rostock in einem packenden Finale gegen die Amateure von Hansa Rostock. Die OZ hat das gesamte Turnier live übertragen – hier noch mal zum Nachsehen.