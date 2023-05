﻿Rostocker Triathlet Johannes Vogel schafft Sprung in die Top 15

Rostock. Toller Erfolg für Johannes Vogel. Der Triathlet des TC Fiko Rostock hat am Sonnabend im italienischen Cagliari zum ersten Mal den Sprung in die Top 15 bei einem WM-Serien-Rennen geschafft.

Beim Schwimmen im strahlenblauen Mittelmeer konnte Vogel nicht an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Der 26-Jährige stieg als 33. der 55 Athleten aus dem Wasser. Mit einem Kraftakt auf den ersten Radkilometern schaffte er den Sprung in die 24-köpfige Spitzengruppe. Die Gruppe konnte ihren Vorsprung auf den 40 Kilometern kontinuierlich ausbauen, so dass sie mit rund einer Minute Vorsprung auf die Verfolger auf die Laufstrecke wechselte. Der Rostocker schob sich auf Rang 14 – vor Olympiasieger Kristian Blummenfelt aus Norwegen.

Vogels Manager Stephan Engberts war zufrieden: „Damit konnte Johannes wichtige Punkte für das olympische Ranking sammeln, in dem er am Ende unter den Top 30 landen muss, um sich für die Spiele in Paris zu qualifzieren.“ Aktuell belegt der Ostseestädter Rang 42.

Für Johannes Vogel steht am kommenden Wochenende bei den Europameisterschaften in Madrid bereits der nächste internationale Prüfstein an. „Da kann er seine gute Form gleich erneut ausspielen“, meint Engberts.

OZ