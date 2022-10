﻿Rostocker Triathlet Johannes Vogel startet bei World Triathlon Series

Die World Triathlon Series ist die höchste Kategorie im Triathlon – und der Rostocker Johannes Vogel ist dabei. Der 25-Jährige startet am Sonnabend, 8. Oktober, im italienischen Cagliari. Und so geht es weiter.

Er mischt in der Weltspitze mit: Triathlet Johannes Vogel aus Rostock.

Rostock. Heißer Herbst für Johannes Vogel. Der Triathlet des TC Fiko Rostock hat sich mit guten Resultaten und Rang 39 im Olympic Ranking für weitere Starts empfohlen. Vogel nimmt am Sonnabend, 8. Oktober, bei einem Rennen der World Triathlon Series (WTS) im italienischen Cagliari teil. Die WTS ist höchste internationale Kategorie und somit die Königsklasse im Triathlon.

Von Italien aus fliegt Vogel weiter zum Weltcup nach Tongyeong (Südkorea), der Mitte des Monats ausgetragen wird. Anfang November folgt auf den Bermudas das nächste Rennen der WTS.

Abu Dhabi ist krönender Abschluss für Rostocker Triathlet

Wenn alles nach Plan läuft, soll die Teilnahme am World Triathlon Championship Finale in Abu Dhabi der krönende Jahresabschluss werden. „Stand jetzt ist Johannes der dritte Deutsche im Olympic Ranking und somit voll auf Kurs für Paris 2024“, berichtet Vogels Manager Stephan Engberts. „Die kommenden Rennen geben ihm natürlich die Riesenmöglichkeit, seine Position zu festigen oder gar zu verbessern. In seiner gesamten Karriere ist er bisher erst bei zwei WTS-Rennen gestartet. Jetzt hat er innerhalb von zwei Monaten gleich drei Stück“, sagt Engberts.