﻿Rostocker Veit Stange debütiert für Hertha BSC in der Bundesliga

München. Am Sonntag hat Veit Stange erstmals die große Bühne in der Fußball-Bundesliga betreten. Der gebürtige Rostocker kam für Hertha BSC in der Schlussphase bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Bayern München zum Einsatz. In der 83. Minute wurde der defensive Mittelfeldspieler für Jean-Paul Boetius eingewechselt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2018 von Hansa Rostock zu Hertha BSC

Viele Jahre durchlief Stange die Nachwuchsabteilung des FC Hansa Rostock. Aus seiner Geburtsstadt wechselte der 19-Jährige im Sommer 2018 zu Hertha BSC. Dort gehört er in der laufenden Saison zur U 19 und stand mit den Hauptstädtern im Halbfinale um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft, scheiterte aber an Borussia Dortmund.

Stange gehörte in der Spielzeit 2022/23 zu den gesetzten Akteuren im Hertha-Nachwuchs. Er bestritt 19 Pflicht-Einsätze, erzielte einen Treffer und lieferte sechs Vorlagen. Im Sommer wird Stange in den Herrenbereich aufrücken.