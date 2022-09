﻿Rostockerin Hannah Etzold jubelt: Ich fahre zur Fußball-WM

Hannah Etzold ist glücklich: Die 17-jährige Fußballerin aus Rostock, die seit diesem Jahr für Frauen-Bundesligist Werder Bremen spielt, wurde für die U17 WM in Indien nominiert.

Torhüterin Hannah Etzold aus Rostock. Sie wurde für die U17-Weltmeisterschaft in Indien nominiert.

Rostock. Tolle Nachricht für den Fußball in Mecklenburg-Vorpommern: Mit Hannah Etzold wurde eine Spielerin aus Rostock für den deutschen WM-Kader der U17-Juniorinnen in Indien nominiert.

„Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein werde. Es ist eine Ehre“, sagt die 17-Jährige, die beim SV Warnemünde mit dem Kicken begann, beim FC Förderkader den nächsten Schritt machte, im Sommer ihr Elternhaus verließ und seitdem beim Frauen-Bundesligisten SV Werder Bremen aktiv ist. „Es ist ein schönes Gefühl, dass ich für den Aufwand, den ich in den vergangenen Jahren getrieben habe, mit der Nominierung belohnt worden bin.“

Etzold war von Bundestrainerin Frederike Kromp zu den letzten beiden Lehrgängen nach Herzogenaurach und Spanien eingeladen worden – und empfahl sich dort: „Ich fahre zur WM. Das ist ein großer Schritt in meiner Karriere. Ich werde das Team mit allem, was ich habe, unterstützen“, verspricht die Rostockerin.

Am 4. Oktober trifft sich die DFB-Auswahl in Frankfurt. „Es wird ein festlicher Abschied, zu dem auch meine Eltern und mein Bruder eingeladen sind. Ich freue mich schon riesig, sie zu treffen“, sagt die Keeperin. Tags darauf hebt das deutsche WM-Team, dem 21 Spielerinnen angehören, nach Indien ab.

In der Gruppe der deutschen Juniorinnen spielen die Teams aus Chile, Nigeria und Neuseeland. „Unser Ziel ist es, solange wie möglich im Turnier zu bleiben“, erzählt die Fußballerin. Die Gruppenspiele werden in Goa ausgetragen. Ihren ersten Einsatz hat die DFB-Auswahl am 11. Oktober.