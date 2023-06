﻿Rostockerinnen starten durch: 53,10 Sekunden für 400-Meter-Sprint, 13,32 Sekunden für 100-Meter-Hürden

Rostock. Zwei Sprinterinnen aus Mecklenburg-Vorpommern starten in diesem Jahr so richtig durch: Lia Flotow und Johanna Martin vom 1. LAV Rostock. Die 18-jährige Lia ist Hürdenspezialistin. Ihre 17 Jahre alte Klubkameradin rennt 400 Meter. Beide haben in ihren Parade-Disziplinen in der jungen Saison schon persönliche Bestleistungen erreicht.

Flotow sprintete am vergangenen Wochenende in 13,32 Sekunden über die 100-Meter-Hürdenstrecke. Damit ist sie Fünftbeste in Europa in diesem Jahr und zählt zu den Medaillenkandidaten bei der Europameisterschaft, die vom 7. bis 10. August in Jerusalem stattfindet.

„Diese Saison ist für mich bislang optimal gelaufen. Es gab keine einzige Unterbrechung. Ich freue mich über meine Erfolge, versuche aber, mir nicht zu viel Druck in Bezug auf die Zukunft zu machen“, sagt die Zwölftklässlerin Lia Flotow und wirkt dabei sehr erwachsen.

Die Rostocker Sprinterin Lia Flotow hat ihre persönliche Bestzeit in diesem Jahr verbessert. © Quelle: Martin Börner

Johanna Martin ist anderthalb Jahre jünger – sie startet in der Altersklasse U 18 – aber in Bezug auf ihre Leistungen muss sie sich im Vergleich zu ihrer besten Freundin nicht verstecken. Für die 400 Meter lange Stadionrunde benötigte die junge Frau, die in Rittermannshagen bei Waren an der Müritz aufwuchs und seit zwei Jahren im Sportinternat Rostock lebt, Anfang Juni 53,10 Sekunden. Ein beachtlicher Leistungssprung – im vergangenen Jahr war sie noch mehr als eine Sekunde langsamer. „Das Training schlägt offensichtlich an“, meint sie und lacht.

Johanna Martin vom 1. LAV Rostock startet im Sommer bei zwei großen internationalen Meisterschaften in Slowenien und in Israel. © Quelle: Martin Börner

Dass sie seit vergangenem Wochenende von einer Läuferin aus Rumänien vom ersten Platz der europäischen Jahresbestenliste verdrängt wurde, wurmt sie ein bisschen. „Ich bin noch im Aufbau. Ich hoffe, in diesem Jahr noch schneller zu laufen“, sagt sie. Besonders gut wäre es beim European Youth Olympic Festival (EYOF) in Slowenien, das am 23. Juli beginnt. Johanna ist qualifiziert und – wenngleich sie das nicht hören mag – es gilt: Wenn sie in Maribor so schnell läuft wie zuletzt in Kassel, gehört sie zu den Medaillenkandidatinnen.

Spaß und Abwechslung im Training sind Erfolgsfaktoren

Der Spaß beim Training ist ein großer Erfolgsfaktor. Die Stimmung in der Trainingsgruppe um Coach Birger Voigt beschreiben die beiden als sehr gut. Und Voigt probiere viel aus. „Manchmal schnallt er uns ein Gummiband um und fährt mit einem richtig schnellen E-Roller voraus. Wir müssen dann Schritt halten“, erzählt Lia Flotow, wie der 54-Jährige sie auf Trab bringt und neue Reize setzt.

Beim 1. LAV ist man stolz darauf, dass die beiden jungen Sprinterinnen so erfolgreich sind und für die Zukunft großes Potenzial besitzen. „Das intensive Training und die Bedingungen in Rostock, Schule und Sport gut unter einen Hut zu bekommen, zahlen sich aus“, freut sich Ralf Skopnik, Vorstandschef beim 1. LAV und engagierter Sportlehrer an der Christophorusschule, an der viele Sporttalente lernen.

Zehn MV-Starter bei U23-Meisterschaft Am kommenden Wochenende (1. und 2. Juli) finden in Göttingen die 80. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Altersklasse U23 statt. Zwei Vereine aus MV sind in verschiedenen Disziplinen mit insgesamt zehn Männern und Frauen vertreten: 1. LAV Rostock: Maiken Göcke (1500m), Luisa-Sophie Peck, Anna Neubert (beide Stabhochsprung), Karl Fütterer (Hochsprung), Niklas Tuschling (Stabhochsprung), Eric Frank (Speerwurf), SC Neubrandenburg: Sina Prüfer, Claudio Stössel, Tilmann Engelbrecht (alle Kugelstoßen), Elija Ziem (800m).

Die meiste Zeit der Sommerferien werden Lia Flotow und Johanna Martin beim Training und bei Wettkämpfen verbringen. Auf das Abenteuer bei der U-20-EM in Israel freuen sich beide. Alles wird so sein wie immer, nur mindestens eine Nummer größer. Das Ziel der beiden sind die Finals in ihren Disziplinen. Lia startet im Einzelwettbewerb. Da Johanna beim EYOF 400 Meter läuft, darf sie in diesem Rennen in Israel nicht starten. Sie hat einen Platz in der deutschen 4 x 400-Meter-Staffel sicher. Für die beiden Rostockerinnen ist das etwas ganz Großes. Motivieren müsse sie niemand. „Wir geben alles. Und wir werden uns gegenseitig pushen und anfeuern“, versichert Lia Flotow.

Trainer Voigt ist davon überzeugt, dass seine beide Schützlinge viel erreichen können. „Sie haben das Potenzial, es nicht nur zu Ehre und Ruhm zu bringen. Was für sie drin ist, hängt zuallererst von ihnen selbst ab.“

