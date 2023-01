﻿Mit diesem Bootspartner will Ruder-Ass Hannes Ocik zurück in den Achter

Er strebt die Rückkehr in den Deutschland-Achter an: Hannes Ocik (r.) aus Rostock.

Rostock. Der neue Mann an der Seite von Hannes Ocik ist 21 Jahre alt, 2,02 Meter groß und zählt zu den größten Nachwuchshoffnungen des Deutschen Ruderverbandes. Sein Name: Julian Garth. Der für die Schweriner RG startende Ocik und Garth (Crefelder RC) greifen im Zweier an. Das Duo empfahl sich im Trainingslager in Lago Azul (Portugal).

Ocik ist glücklich mit der Entscheidung. Er und Gardt – „das passt auch menschlich ganz gut“, sagt der 31 Jahre alte Rostocker, der zuvor das Experiment Einer für beendet erklärt hatte.

Duo möchte Platz im Deutschland-Achter

Das neu formierte Duo möchte sich im Frühjahr bei den nationalen Ausscheidungsregatten für einen Platz im Deutschland-Achter empfehlen.

16 Ruderer und zwei Steuerleute testeten im elftägigen Trainingslager in Portugal im Achter, Vierer und Zweier in verschiedenen Besetzungen. Bundestrainer Uwe Bender setzte täglich drei bis vier Übungseinheiten an. „Wir waren um die 400 Kilometer auf dem Wasser“, berichtet Ocik. Darüber hinaus schwitzten die Ruder-Recken im Kraftraum. Es gab einen Test auf dem Ergometer. Jeden zweiten Tag stand Yoga auf dem Programm.

Bundestrainer lobt: Das war ein gutes Trainingslager

„Das war ein gutes Trainingslager, das uns sicherlich weitergebracht hat. Im Vordergrund stand die Grundlagenarbeit, wir haben umfangreich trainiert“, sagte Bender gegenüber deutschlandachter.de.

Mit dabei waren arrivierte Ruderer wie Ocik (Olympia-Zweiter von 2016 und 2021), Nachrücker, die nun ihre Chance suchen, und die ganz junge Garde aus dem U-23-Bereich, die ebenfalls darauf brennt, die nach dem Umbruch im Sommer freigewordenen Rollsitze zu ergattern. Dazu gehört auch Gardt. Der Dortmunder war 2019 Junioren-Weltmeister und 2020 U-23-Europameister. 2021 holte er mit dem U-23-Achter WM-Bronze.

Bei der WM werden erste Olympia-Tickets vergeben

Ab Sonnabend setzt der Achter-Tross das Training am Stützpunkt in Dortmund fort. Am 31. Januar geht es erneut nach Portugal. Saison-Höhepunkt sind die Weltmeisterschaften Anfang September in Serbien. Dort werden die ersten Olympia-Tickets vergeben.

„Wir konnten in Portugal einige wichtige Erkenntnisse gewinnen, was schon funktioniert und woran wir die nächsten Monate noch hart arbeiten müssen“, sagte Ocik. „Eines ist für mich jetzt schon klar: Mit dieser jungen und motivierten Mannschaft können wir alles schaffen.“