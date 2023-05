﻿Ruder-Weltcup in Zagreb: Rostockerin Aurelia-Maxima Janzen holt Silber

Rostock. Aurelia-Maxima Janzen bleibt auf Erfolgskurs. Drei Wochen nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft sorgte die 19-Jährige vom Rostocker Ruder-Club international für Furore. Die Schweizerin, die international für ihr Heimatland startet, verfehlte beim Weltcup in Zagreb den Sieg lediglich um zwei Hundertstelsekunden. Janzen musste sich nach einem packenden Endspurt der Spanierin Virginia Diaz Rivas geschlagen geben.

Janzen kämpfte über weite Strecken Bug an Bug gegen die Tschechin Lenka Luksova. Die beiden lieferten sich ein tolles Kopf-an-Kopf-Rennen. Lachende Dritte war Rivas, die mit einem gewaltigen Endspurt sowohl Janzen als auch die Tschechin abfing.

Bei den Männern setzte sich Oliver Zeidler durch. Im Finale des Weltcups auf dem Jarun-See ließ der 26 Jahre alte Münchner der Konkurrenz keine Chance.

Die deutsche Olympiahoffnung war der einzige deutsche Teilnehmer bei der dreitägigen Regatta in der kroatischen Hauptstadt. Die restliche Flotte des Deutschen Ruderverbandes (DRV) geht erst bei der EM Ende Mai in Bled an den Start. Saisonhöhepunkt ist die WM Anfang September in Belgrad, wo ein Großteil der Olympia-Tickets vergeben wird.