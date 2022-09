﻿Top-Ruderer Hannes Ocik will zurück in den Deutschland-Achter: Wie stehen die Chancen?

Der 31-jährige Spitzensportler Hannes Ocik hat seinen Ausflug in den Einer für beendet erklärt. Sportlich lief es enttäuschend. Der Norddeutsche verlor seinen Platz in der Nationalmannschaft und die Sportförderung. Jetzt will er zurück ins Großboot. Wie er sich das vorstellt.

Der Deutschland-Achter mit Schlagmann Hannes Ocik (2. v. l.) im Mai 2021 auf dem Rotsee in der Schweiz. Der Rostocker peilt nach einem Ausflug in den Einer die Rückkehr ins Großboot an.

München/Rostock. Dem Reiz des Neuen, der anfänglichen Euphorie folgte Ernüchterung: Hannes Ocik, zweifacher Olympia-Silbermedaillengewinner mit dem Deutschland-Achter, strebt nach seinem wenig erfolgreichen Ausflug in den Einer die Rückkehr ins Paradeboot des deutschen Ruderverbandes an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er hat einen Schlussstrich gezogen: „Ich habe nicht die Fortschritte gemacht, die ich gebraucht hätte.“ Als kompletten Rückschlag sieht der Ausnahmesportler das vergangene Jahr aber trotzdem nicht. Er habe an seinen Zielen gearbeitet, sich weiterentwickelt.

Hannes Ocik mit seiner Freundin, der Sportmoderatorin Nele Schenker, im Juli 2022 beim Ball des Sports in Wiesbaden. © Quelle: Imago

Nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2021 suchte der langjährige Schlagmann des Achters eine neue Herausforderung. „Ich hatte jahrelang im gleichen Rhythmus trainiert und gelebt. Ich brauchte einen neuen Anreiz“, begründet Ocik seinen Schritt. In München fand er zwar ein neues Umfeld, zog mit Freudin Nele Schenker zusammen und trainierte bei Zeidler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die sportlichen Erfolge, die Ocik wollte und der Verband forderte, blieben jedoch aus. Bei den Kleinboot-Meisterschaften wurde der Mann von der Schweriner RG enttäuschender 23.. Auch beim Weltcup in Poznan (Polen) lief es nicht wie erhofft: Gemeinsam mit Jannis Romanowski aus Hildesheim wurde Ocik Vorletzter im 15 Boote umfassenden Feld der Doppelzweier. Der Norddeutsche verlor seinen Platz in der Nationalmannschaft, die Sportförderung und beendete seine Saison, ohne an weiteren Regatten teilzunehmen.

Im Sommer über den weiteren Weg nachgedacht

Ocik erzählt, er habe während seiner Auszeit im Sommer viel nachgedacht und sich neue Ziele gesteckt. „Ich bin nach wie vor ehrgeizig und motiviert. Aufzuhören war keine Option. Denn so wollte ich nicht von der Bühne gehen“, begründet der dreifache Welt- und siebenmalige Europameister.

Sein Weg soll zurück ins Nationalteam führen. „Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 ist ein Ziel“, verdeutlicht Ocik, dessen Schlachtplan steht: Er will gut und intensiv trainieren, beim Ergometer-Test Ende Oktober in Dortmund gut abschneiden und Ende November mit einem Zweier-Partner bei der Kaderüberprüfung den Platz im Bundeskader zurückerobern.

Ocik: Mir wird nichts geschenkt

„Für meine Ziele bin ich bereit, hart zu arbeiten und nach Dortmund an den Stützpunkt zurückzukehren. Mir ist klar, dass mir nichts geschenkt werden wird“, sagt der Mecklenburger. Er habe seine Vorstellungen mit seiner Familie besprochen, die ihn bestärkte. Freundin und Sportmoderatorin Nele Schenker, die er vor den Spielen 2021 kennenlernte, akzeptiert seine Entscheidung. Er wird von München nach Dortmund zurückkehren müssen, um dort mit der Mannschaft zu trainieren. Ocik hat Achter-Bundestrainer Uwe Bender, mit dem ihn eine jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet, in einem einstündigen Gespräch in seine Pläne eingeweiht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ociks Vorteil könnte sein, dass es im Achter nach dem personellen Umbruch in der Folge der Tokio-Spiele noch nicht wieder wie gewünscht läuft. Die WM im tschechischen Racice (18. bis 25. September) wird weitere Aufschlüsse bringen. Es ist durchaus vorstellbar, dass der deutsche Ruderverband einen erfahrenen Mann wie Ocik wieder an Bord des Achters oder eines anderen Riemen-Bootes hievt. Die Voraussetzung dafür ist aber, er rechtfertigt diese Entscheidung mit entsprechenden Leistungen.