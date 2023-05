﻿Rostocker Ruderin Janzen holt in Slowenien EM-Silber

Bled/Rostock. Die Ruderin Aurelia-Maxima Janzen hat den nächsten Erfolg in ihrer noch jungen Karriere gefeiert. Bei den Europameisterschaften in Bled (Slowenien) gewann die Athletin vom Rostocker Ruder-Club die Silbermedaille im Frauen-Einer. Die 19-Jährige, die für die Schweiz startet, gewann ihren Vorlauf und das Halbfinale und legte im Finale ein starkes Rennen hin. Der Sieg ging an Karolien Florijn aus den Niederlanden. Die amtierende Welt- und Europameisterin wurde damit ihrer Favoritenrolle gerecht und ließ Janzen über fünf Sekunden hinter sich. Bronze gewann Jovana Arsic aus Serbien.

Marcus Klemp gewinnt Bronze

Para-Ruderer Marcus Klemp fuhr im Männer-Einer der Klasse PR1 auf den dritten Rang und holte Bronze. Damit brachte der Athlet vom ORC Rostock die zweite Medaille in die Hansestadt. Vereinskollege Max John verpasste mit dem Deutschland-Achter unterdessen die Medaillenränge. Der 25-Jährige belegte mit seinen Teamkollegen vom Deutschen Ruderverband (DRV) den vierten Platz mit sechs Sekunden Rückstand auf die Podestplätze. Der Sieg ging an Großbritannien vor Rumänien und Niederlande.

Die einzige deutsche Medaille in den olympischen Klassen holte Oliver Zeidler, der im Einer Silber gewann. Der Mixed-Vierer in der Para-Klasse PR3 gewann ebenfalls Silber. Der DRV beendet die Europameisterschaft damit auf dem zwölften Rang im Medaillenspiegel.

OZ