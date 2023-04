﻿Deutsche Meisterschaften: Rostocker Hannes Ocik und sein Partner erleiden Schiffbruch

Tödliches Drama

Vor einem Einkaufsmarkt in Bergen auf Rügen hat ein Boxer einen Mischlingshund am vergangenen Sonnabend so heftig gebissen, dass er eingeschläfert werden musste. Nun suchen die Besitzer des kleinen Jack den Hundehalter, der ihren Liebling so zurichtete. Es war nicht die einzige Bissattacke an diesem Tag.