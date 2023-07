﻿Sarpreet Singh ist neu bei Hansa Rostock: Hansi Flick bescherte ihm seinen größten Fußball-Moment

Neuruppin. Gebannt verfolgt Sarpreet Singh die Galavorstellung der Bayern-Stars von der Reservebank aus. Beim 6:1 nimmt der deutsche Rekordmeister den SV Werder förmlich auseinander, und einer ragt dabei heraus: Philippe Coutinho sorgt mit einem Dreierpack für Begeisterung bei den 75 000 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena. Kurz nach dem dritten Tor des Brasilianers bekommt der 20-Jährige ein Zeichen von der Bayern-Bank. Trainer Hansi Flick wechselt den Neuseeländer in der 82. Minute für Coutinho ein. Für Singh wird am 14. Dezember 2019 ein Traum wahr: sein Debüt in der Fußball-Bundesliga.

Bundesliga-Debüt bei Bayern München waren Singhs „größter Moment“

„Das war mein größter Moment – ein unbeschreibliches Gefühl“, sagt der 24-jährige Offensivmann, der mit seinem Einsatz auch ein kleines Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben hat. Singh war 25 Jahre nach Wynton Rufer (Bremen) der erste Neuseeländer, der in der Bundesliga spielte und der erste überhaupt beim FC Bayern. Seit einer Woche steht er nun bei Hansa unter Vertrag, auch hier natürlich als erster Neuseeländer. Singh hat gleich für drei Jahre in Rostock unterschrieben. Weil die Gespräche mit Sportdirektor Kristian Walter ihn überzeugt haben, erklärt er: „Er hat einen sehr guten Plan für mich.“ Ob und wie viel Geld für den Transfer des Mittelfeldspielers geflossen ist, dessen Vertrag in München eigentlich noch bis 2024 galt, teilten beide Vereine nicht mit.

Bundesliga-Debüt im Dezember 2019: Sarpreet Singh (M.) wird von Bayern-Trainer Hansi Flick (l.) für Philippe Coutinho eingewechselt. © Quelle: Jan Huebner/Blatterspiel via www.imago-images.de

Die Bayern investierten eine Ablösesumme, als sie das vielversprechende Talent 2019 von Wellington Phoenix für ihre zweite Mannschaft holten. Die Angaben schwanken zwischen 750 000 und 1,5 Millionen Euro. Den erhofften Durchbruch beim Serienmeister hat Singh nicht geschafft. Hansi Flick stellte den Youngster in der Saison 2019/20 nur noch ein Mal in der Bundesliga auf. Beim 3:1 gegen Freiburg im Juni 2020 wurde er nach gut einer Stunde gegen Kingsley Coman ausgetauscht.

Singh hat sich in Neuseeland mit Athletiktrainer fitgehalten

Die Zeit beim Rekordmeister hat den jungen Fußballer mit indischen Wurzeln dennoch geprägt. „Es war sehr cool, als neuseeländischer Spieler direkt zu Bayern München zu gehen. Ich habe dort viel gelernt, jeden Tag mit den besten Spielern trainiert. Von dieser Erfahrung profitiere ich“, sagt Singh, der am Dienstag im Test gegen Regionalligist Altglienicke (2:3) erstmals das Hansa-Trikot getragen hat. Es war ein erstes Spiel seit dem 6. Mai (0:2 mit Regensburg in Rostock). Erst ein paar Tage zuvor war er aus Auckland in die 18 000 Kilometer entfernte Hansestadt angereist. In seiner Heimat hat er sich mithilfe des Athletiktrainers der neuseeländischen Nationalmannschaft fitgehalten.

Vor der vergangenen Saison hätte den Wahl-Bayern (München, Nürnberg, Regensburg) sein Karriereweg fast schon mal in den Norden geführt. Werder Bremen wollte den technisch starken Linksfuß verpflichten, nahm aufgrund einer langwierigen Verletzung des Neuseeländers aber Abstand von dem geplanten Leihgeschäft. Stattdessen landete Singh zum zweiten Mal bei Jahn Regensburg und erlebte dort ein schwieriges Jahr. Nach Verletzung und langer Sperre stieg er mit den Donaustädtern am Ende in die 3. Liga ab.

Neuanfang bei Hansa nach schwierigem Jahr in Regensburg

„Es war sehr schwer für mich. Ich brauchte Zeit, um alles zu verarbeiten“, sagt er, auch mit Blick auf seine lange Sperre. Wegen eines Formfehlers beim Wechsel von München nach Regensburg durfte Singh erst in der Rückrunde eingesetzt werden. „Ich musste trotzdem positiv bleiben“, erzählt der Neuseeländer in gutem Deutsch. Zu Hause bei seiner Familie spricht er indisch mit seinen Eltern und englisch mit seinen Geschwistern.

Meditation, Yoga, Atemübungen, mentales Training, kalte Duschen – all das habe ihm in der schwierigen Zeit beim Jahn geholfen, sagt Singh, der mit einem Mentaltrainer aus England zusammenarbeitet. Auch in Sachen Fußball ging sein Blick früher vor allem nach England, in die Premier League – zu seinem Lieblingsverein FC Chelsea und seinem Idol Didier Drogba.

Bei Hansa Rostock will Sarpreet Singh „den nächsten Schritt machen“. Sportchef Walter hat ihn vor allem wegen seiner Spielintelligenz und seiner Variabilität an Bord geholt. Neuseelands Nationalspieler kann auf beiden offensiven Außenpositionen spielen, fühlt sich aber auf der „Zehn“, im zentralen offensiven Mittelfeld, am wohlsten.

Warum er sich als Junge für Fußball entschieden hat und nicht etwa für den Nationalsport Rugby, liegt auf der Hand. Obwohl die „All Blacks“, so wird die Nationalmannschaft genannt, die umjubelten Sporthelden sind, die in Neuseeland jedes Kind kennt. „Für Rugby“, sagt der 1,75 Meter große und gut 70 Kilo schwere Singh, „bin ich zu klein“.

