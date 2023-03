Schafft Hansa Rostock den Klassenerhalt? OZ-Leser sind gespalten

Trotz der Glöckner-Entlassung und dem Sieg gegen Union Berlin am vergangenen Sonntag, 20. März, sind sich die OZ-Leser uneinig, ob der FC Hansa Rostock den Abstieg in die 3. Liga noch verhindern kann. Das hat eine nicht-repräsentative Umfrage der OZ ergeben.

Die Fans von Hansa Rostocker feiern (Archivbild). Ob das so bleibt? Da sind sich die OZ-Leser nicht so sicher. Denn der Klassenerhalt steht noch auf der Kippe – und nur knapp 48 Prozent der Abstimmenden glauben daran, dass Hansa nicht in die 3. Liga abrutscht.

Rostock. Hinter Hansa Rostock liegen schwere Zeiten: Nach dem 25. Spieltag in der 2. Bundesliga steht der Koggenclub erstmals in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz. Ob sie jetzt noch den Klassenerhalt schaffen? In der Frage sind die OZ-Leser gespalten.

An einer nicht-repräsentativen Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG zum Thema „Schafft Hansa den Klassenerhalt?“ nahmen 1628 Menschen teil. 784, oder 48,2 Prozent, waren sich dabei sicher: Ja, Hansa bleibt in der 2. Bundesliga. 44,5 Prozent, oder 725 Abstimmende, denken hingegen, dass der Koggenclub in die 3. Bundesliga abrutschen wird. 119 Menschen waren sich unsicher und stimmten mit „Ich weiß nicht“ ab.

Bis zum Saisonende sind es für Hansa jetzt noch neun Spiele – und ein neuer Trainer soll es wieder gerade biegen. Alois Schwartz ist am Mittwoch, 22. März, offiziell eingestellt worden. Ob das die richtige Entscheidung war, fragt die OZ in dieser Umfrage.