Marvin Tennes gilt als aufstrebendes Talent. Der Student könnte nach Bastian Dankert der nächste Schiedsrichter aus Rostock in der Fußball-Bundesliga werden.

Rostock. „Es war das bisher wichtigste Spiel meines Lebens und eine tolle Erfahrung“, sagt Marvin Tennes. Am 16. April leitete der 22-Jährige das B-Junioren-Finale um die deutsche Fußball-Meisterschaft. Arminia Bielefeld besiegte vor 8384 Zuschauern in der Schüco-Arena den VfL Wolfsburg mit 2:1. Tennes gilt als eines der größten Schiri-Talente in Mecklenburg-Vorpommern. Seit März 2022 hat er acht Partien in der Herren-Oberliga und zwölf in Nachwuchsbundesligen gepfiffen.