﻿Schiris in MV schlagen Alarm: Sie fordern mehr Respekt und Anerkennung für ihre Arbeit

Rostock. 791 Schiedsrichter gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Klingt viel, sind aber zu wenig. Das spürt Christoph Lissner jede Woche. Der 48-Jährige ist der höchste Schiri-Ansetzer des Landesfußballverbandes (LFV) und bestimmt die Besetzung der Partien in der Verbandsliga, im Lübzer-Pils-Landespokal sowie in den Landesklassen I und III.

„Die große Herausforderung ist es, einen Mangel zu verwalten“, sagt Lissner, der selbst in der Landesliga pfeift. „Die Absicherung des Spielbetriebes wäre gar nicht mehr möglich, wenn alle Spiele am Samstag stattfänden. Schon jetzt mit den Spielen am Freitag und Sonntag können wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Daher sind wir den Kollegen aus den Kreisverbänden sehr dankbar für ihre zum Teil auch kurzfristige Unterstützung.“

Schiedsrichter pfeifen oft mehrere Spiele am Wochenende

Laut Auswertung im DFBnet gab es in der Vorsaison mehr als 18 500 Ansetzungen als Schiri oder Assistent, teilt LFV-Pressesprecher Robert French mit. In der laufenden Spielzeit dürften es ähnlich viele werden. Viele Schiedsrichter im Land und in den Kreisen leiten mehrere Spiele pro Wochenende.

Der Spitzenreiter in der vergangenen Saison war Lefter Adhamidhi, der für den TSV Bützow pfeift. Er hatte 175(!) Einsätze. Oft ist er morgens im Kinderfußball und nachmittags bei den Herren im Einsatz. Dazu kommen Abendspiele unter der Woche bei den Oldies. Zum Vergleich: Amateurkicker bestreiten inklusive Pokal- und Freundschaftsspielen etwa 20 bis 40 Partien pro Saison – wenn sie immer dabei sind.

Mehr als 30 000 Referees weniger innerhalb von zehn Jahren

„Wenn es keine Kollegen im Land und in den Kreisen geben würde, die für Mehrfacheinsätze bereitstehen, wäre der Spielbetrieb nicht abzusichern“, sagt Christoph Lissner. Er wünscht sich mehr Respekt und Anerkennung für Referees. „Eine nicht respektierte Aufgabe möchte niemand mehr freiwillig übernehmen. Da helfen auch keine freien Eintritte bei Heimspielen des FC Hansa oder ein Jahr des Schiedsrichters.“

Das verdeutlichen Fakten. Von 2011 bis 2021 sank die Zahl der Unparteiischen von 78 455 auf 44 821 bundesweit. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) musste handeln. Er schaffte mehr Aufmerksamkeit für Schiedsrichter, entwickelte Tools, um Vereine mehr zu unterstützen, senkte die Hürden für den Einstieg und rief im März das Jahr der Schiedsrichter aus. Beim vierten Amateurfußball-Kongress, der am vergangenen Wochenende in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main stattfand, war der Mangel an Schiedsrichtern eines von drei Schwerpunktthemen.

Vereine stehen in der Pflicht Jeder Verein, der Mannschaften im Spielbetrieb hat, muss Unparteiische stellen. Ansonsten drohen Strafen – bis hin zu Punktabzügen, die dann die jeweilige erste Mannschaft betreffen. Im Frühjahr erwischte es unter anderem den Landesklassevertreter SG Warnow Papendorf. Der Verein werbe mit Aushängen im Internet und auf seiner Sportanlage um Unparteiische und spreche gezielt Spieler an, vor allem aus dem Nachwuchs. Das Interesse bleibe allerdings gering, sagt Christian Engels, Trainer und Vorstandsmitglied in Papendorf. Das Strafensystem findet er schwierig, eine bessere Lösung wisse er aber auch nicht. Christoph Lissner sagt: „Eine Reglementierung für die Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls ist zwingend erforderlich. Die Vereine sollten die Ausbildung und Erhaltung von Schiedsrichtern als ihren Teil zur Absicherung ihres Hobbys erkennen. Das System kann nur funktionieren, wenn alle Ihre Pflichten vollständig erfüllen.“ Jeder, der etwas aus dem Topf haben möchte, müsse entsprechend auch etwas hineingeben.

Ein Ergebnis: Der DFB startet gemeinsam mit seinen 21 Landesverbänden die Aktion „Profi wird Pate“. In der Saison 2023/24 werden alle Schiedsrichter der 1. und 2. Bundesliga, 3. Liga, Google Pixel Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga mindestens einmal als Patin oder Pate von Schiri-Neulingen im Amateurfußball eingesetzt.

Junge Unparteiische werden von erfahrenen Kollegen unterstützt

So ähnlich wird es seit längerer Zeit schon in MV gemacht, wo junge Unparteiische von älteren als Mentoren unterstützt werden. „Sie geben Feedback, helfen als Ansprechpartner vor und nach den ersten Einsätzen sowie bei der Spielvorbereitung, dem Ausfüllen des Spielprotokolls und vielem mehr“, erzählt Torsten Koop (58), Schiri-Chef im Land. Außerdem würden die neuen Schiedsrichter-Dialoge, die der LFV mit den Vereinen durchführt, gut angenommen werden.

Auch der Ex-Bundesliga-Referee wünscht sich mehr Respekt und wirbt: „Ohne Unparteiische gibt es keinen Fußball“, betont Koop. Ronny Gollub, Schiedsrichterobmann und Vorstandsmitglied des ESV Lok Rostock, sieht das ähnlich. Es sei traurig, dass mehrfach Anfänger in ihrem ersten Spiel als Schiedsrichter so angegangen wurden, dass sie danach sofort wieder aufgehört haben, kritisiert der 45-jährige Rostocker.

In den vergangenen Jahren wurde zumindest der dramatische Schiedsrichter-Rückgang gestoppt – in MV und bundesweit. Auch weil einige Vereine sehr gut arbeiten. Dazu zählt der ESV Lok Rostock, der sieben Schiris stellt – mehr als er braucht. Ronny Gollub, der selbst in der Kreisoberliga pfeift, sagt: „Viele unserer Schiedsrichter sind seit Jahren im Verein. Für sie ist es wichtig, dass wir uns um sie kümmern, sie ins Vereinsleben integrieren. Man muss verlässliche Ansprechpartner haben, sollte ihnen das Gefühl geben, gebraucht zu werden und wichtig zu sein.“

