﻿Schluss mit Rotation bei Hansa Rostock: Auf diese Spieler baut Alois Schwartz im Abstiegskampf

Rostock. Von der Tribüne in die Startelf und zurück – oder auch mal umgekehrt? Die Zeiten der zum Teil wilden Personalrochaden bei Hansa Rostock sind seit dem Amtsantritt von Alois Schwartz vorbei. Der erfahrene Trainer setzt im Abstiegskampf auf Kontinuität statt Rotation und will seine Rettungsmission mit einem festen Spielerstamm zum Erfolg führen. Von diesem Weg ist Schwartz auch nach drei Niederlagen und insgesamt neun Gegentoren nicht abgerückt. Gegen Greuther Fürth (2:0) hat sich das erstmals ausgezahlt.

Ohne triftigen Grund verändert Schwartz die Mannschaft nicht und sorgt damit augenscheinlich für mehr Sicherheit. Neun Profis stehen immer in der ersten Elf, seit der Nachfolger von Patrick Glöckner die Verantwortung beim Koggenklub übernommen hat. Mentalität, Robustheit, Durchsetzungsvermögen, taktische Disziplin – diese Faktoren spielen bei Schwartz’ Personalauswahl eine herausragende Rolle.

Neun Spieler sind bei Alois Schwartz immer erste Wahl

Torwart Markus Kolke, Damian Roßbach, Rick van Drongelen, Ryan Malone, Nico Neidhart, Lukas Fröde, Dennis Dressel, Kai Pröger und Kevin Schumacher sind beim Chefcoach die tragenden Säulen, auf denen sein Rettungsplan fußt. „Der Trainer setzt auf Konstanz, dann spielst du dich auch ein bisschen ein und weißt, wie dein Nebenmann funktioniert“, sagt Mittelfeldmann Dressel: „Gegen Fürth hat es endlich gefruchtet.“ Zu den Verlierern gehören nach dem Trainerwechsel Ridge Munsy, Anderson Lucoqui und Lee Dong-gyeong, die ihren Stammplatz derzeit auf der Tribüne haben.

Hansa-Stützen im Abstiegskampf: Damian Roßbach, Ryan Malone, Lukas Fröde und Rick van Drongelen (v.l.). © Quelle: Lutz Bongarts

Zur Stammkraft hat es bei Schwartz zuletzt Stürmer Lukas Hinterseer geschafft. Der beim Anhang nicht unumstrittene Österreicher profitierte zunächst von einer Gelb-Rot-Sperre für Platzhirsch John Verhoek für das Heimspiel gegen Kiel (2:3) und blieb auch in den nächsten beiden Partien in Paderborn (0:3) und gegen Greuther Fürth erste Wahl. Der Niederländer hat seine Reservistenrolle zähneknirschend, aber ohne lautes Murren akzeptiert und stellt sich in den Dienst der Sache. Sichtbares Zeichen des Teamgeists: Verhoeks motivierender Klaps für John Patrick Strauß beim Spiel gegen Bundesligaabsteiger Fürth. „Das zeichnet eine Mannschaft aus, dass man sich das auch gönnt“, sagt Schwartz.

Bei Hansa Rostock herrscht ein neuer Teamgeist

Dem Schwaben wird ein menschlicher und verbindlicher Führungsstil nachgesagt. Damit hat er Hansa wieder in die Spur gebracht und zu einer Einheit geformt. Vor seinem Amtsantritt war die mannschaftliche Geschlossenheit auf der Strecke geblieben. Nach ganz schwachen Auftritten gegen Karlsruhe (0:2) und Düsseldorf (2:5) hatten sich die Rostocker auch im ersten Spiel unter Schwartz (0:3 in Magdeburg) noch nicht von den Auflösungserscheinungen erholt, die es unter Glöckner gegeben hatte. „Wir waren zu jeder Phase der Saison ein Team, manchmal hat uns einfach das Matchglück gefehlt“, wiegelt Dennis Dressel ab und verbreitet Zuversicht für den Rest der Saison. „Wir müssen im Endspurt mit der Art und Weise spielen wie gegen Fürth, dann sind wir eine Mannschaft und dann kann uns keiner aufhalten.“

Kai Pröger: „Wir sollten demütig bleiben“

Schwartz ist es in turbulenten Wochen gelungen, den Laden bei Hansa zusammenzuhalten. Auch der – zu diesem Zeitpunkt überraschende – Rauswurf von Sportchef Martin Pieckenhagen vor gut zwei Wochen brachte den Trainer und einstigen Bundesligaprofi nicht aus der Ruhe. Obwohl der 56-Jährige seitdem auf der schlingernden Kogge allein im Wind steht, was nach Siegen naturgemäß angenehmer ist als bei Misserfolgen.

Die will Hansa in den kommenden Wochen nach Möglichkeit vermeiden und den jüngsten Schwung mitnehmen – auch ins Spiel beim Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern (Sonnabend, 13 Uhr). „Wir haben gesehen, dass wir gewinnen können. Dass es geht“, sagt Offensivmann Kai Pröger. „Wir sollten demütig bleiben, denn wir haben noch nichts erreicht.“ Hansa müsse in jedem Spiel so hart arbeiten wie gegen Fürth „und hoffen, dass es am Ende reicht“.