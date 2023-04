﻿Schon 15 Punkte Vorsprung: Hansa Rostocks U 23 nähert sich dem Staffelsieg

Die U 23 des FC Hansa Rostock nutzt die Patzer der Konkurrenz. Mit dem 1:0-Heimsieg gegen den Charlottenburger FC Hertha macht die Rodewald-Elf einen weiteren großen Schritt in Richtung Staffelsieg. Ein frühes Tor reicht der Zweitliga-Reserve.

Rostock. Für die U 23 des FC Hansa Rostock (jetzt 66 Punkte) ist der Staffelsieg in der NOFV-Oberliga Nord zum Greifen nahe. Durch den 1:0 (1:0)-Heimsieg am Sonntag gegen den Charlottenburger FC Hertha baute der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf den Verfolger auf mittlerweile 15 Punkte aus.

Die Konkurrenz mit dem Rostocker FC (3. Platz/51 Punkte) und Hertha 03 Zehlendorf (4./49) patzte jeweils. Bei noch sieben ausstehenden Spielen müsste schon einiges zusammenkommen, damit der FCH seine Punktepolster noch verspielt.

Hansa Rostock II: Schünemann verschießt Elfmeter

Gegen den CFC erzielte Alessandro Schulz bereits in der achten Minute den Treffer des Tages. Im weiteren Spielverlauf scheiterte Hansas Sascha Schünemann mit einem Foulelfmeter an Berlins Keepers Ertugrul Aktas. Den Nachschuss konnte Rostocks Mike Bachmann auch nicht im Tor unterbringen.

Hansas U-23-Coach Kevin Rodewald sprach beim elften Sieg in Serie von einem sehr schwierigen Spiel, mit viel Kampf und wilden Aktionen. „Wir haben nie Ruhe in unser Spiel bekommen, haben den Gegner stets am Leben gelassen, da wir nicht das 2:0 machen. Nichtsdestotrotz gewinnen wir das Spiel und das zählt“, meinte er und fügte hinzu sehr stolz auf seine Mannschaft aufgrund ihrer Leistungen zu sein.

Statistik FC Hansa II: Höftmann – Daedlow (90. +3 Rieger), Kozelnik, Kohn, Ruschke – Dietze, Schünemann – Bachmann (74. Dei), A. Schulz (74. Huber), Köster (90. Syrbe) – Breier (74. G. Schulz). Tor: 1:0 Schulz (8.). Schiedsrichter: Julius Weiser. Zuschauer: 173.

Am 23. April kann Hansa einen weiteren großen Schritt in Richtung Staffelsieg machen. Dann steigt auswärts um 14 Uhr die Partie beim SC Staaken.