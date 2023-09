﻿Schon fünf Gegentore nach ruhenden Bällen: Hansa Rostock wackelt bei Standards

Kaiserslautern/Rostock. Abwehr-Alarm beim FC Hansa Rostock vor dem richtungsweisenden Heimspiel am Sonnabend gegen Eintracht Braunschweig: Die Ostseestädter präsentieren sich seit mehreren Partien defensiv ungewohnt anfällig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kompaktheit, die die Rostocker bislang größtenteils unter Coach Alois Schwartz ausgezeichnet hat, ist zuletzt phasenweise in mehreren Spielen abhandengekommen. Die acht Gegentore in den vergangenen drei Partien bezeichnet der Trainer selbst als „zu viele“.

Hansa Rostock kassiert fast die Hälfte der Gegentore nach Standards

Was besonders auffällt: Hansa wackelt bei Standards. Gleich zweimal wurden die Rostocker am zurückliegenden Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern (1:3) durch einen ruhenden Ball bezwungen. Bei weiteren Freistößen oder Ecken des FCK hatte der FCH ebenfalls Probleme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Jeder Standard brennt momentan lichterloh, egal von wo die Dinger reinkommen“, verdeutlicht Hansas Verteidiger Nico Neidhart. Er hatte beim 0:2 von Kevin Kraus (17.) noch auf der Torlinie versucht, den Kopfball des Lauterer Verteidigers zu verhindern. Mit Junior Brumado und Janik Bachmann schafften es gleich zwei Rostocker nicht, den Versuch von Kraus zu blocken. Mit seinen 1,77 Meter Körpergröße war Neidhart dann einen Ticken zu klein und fälschte das Spielgerät in den eigenen Kasten ab. Zudem war dem 3:1 des FCK durch Ragnar Ache (84.) eine Freistoßflanke von Marlon Ritter vorausgegangen.

Der Ball rauscht durch, Damian Roßbach (l.) und Junior Brumado (daneben) kommt nicht mehr ran, als Kevin Kraus zum 2:0 für den 1. FC Kaiserslautern einköpft. © Quelle: IMAGO/Gerhard Schultheiß

Spieler finden keine Erklärungen für Standardschwäche

Fünf der zwölf Gegentore in dieser Saison haben die Rostocker nach Standards kassiert. Auf diese Art und Weise musste die Kogge neben dem Lautern-Spiel auch gegen die SV Elversberg (2:1), Hannover 96 (1:2) und Fortuna Düsseldorf (1:3) jeweils einen Treffer gegen sich hinnehmen. Einigen Spielern fällt es aktuell schwer, eine Erklärung für diese Schwäche zu finden.

Neidhart betont, dass man „schleunigst daran arbeiten“ müsse, die Fehler bei Standards abzustellen. Ansonsten könne es weiter ungemütlich werden. „Wenn man sieht, wie Lautern diese Situationen verteidigt, kann das ein Beispiel für uns sein“, sagt der 28-Jährige.

Spielglück und defensive Stabilität derzeit nicht da

Nach nun drei Niederlagen in Serie drohen die Rostocker, in eine Negativspirale zu geraten. Diese Angst teilt Verteidiger Jasper van der Werff allerdings nicht. Dass Hansa eine gute Mannschaft habe, hätten sie laut dem Schweizer in der zweiten Halbzeit gegen den 1. FC Kaiserslautern gezeigt. „In den ersten vier Spielen (neun von zwölf Punkten geholt, d. Red.) lief sehr viel für uns. Da hatten wir viel Glück und die Tore aus wenigen Chancen gemacht“, meinte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Spielglück ist momentan nicht vorhanden. Gleiches gilt aber auch für die defensive Stabilität. Hansas Dreierkette in den beiden vergangenen Duellen, zu Beginn bestehend aus van der Werff, Jonas David und Damian Roßbach, wirkt weiterhin nicht eingespielt. Einige Abläufe fehlen. Zudem bringt David noch Elemente aus dem Defensivverhalten von seinem Leihklub Hamburger SV ins Hansa-Spiel mit ein. Das zum Teil sehr schnelle und forsche Rausrücken des Innenverteidigers aus dem Abwehrverbund verursachte gerade in Kaiserslautern einige Chancen für den Gegner.

Direkter Konkurrent im Abstiegskampf kommt ins Ostseestadion

Gut möglich, dass Coach Alois Schwartz in dieser Woche verstärkt den Fokus auf das Abwehrverhalten legen wird. Immerhin kommt mit den Braunschweigern ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf ins Ostseestadion. Mittelfeldspieler Janik Bachmann sieht sein Team in der Partie gegen den Tabellenvorletzten „schon unter Zugzwang“.

Lesen Sie auch

Auch Kapitän Markus Kolke erkennt, dass der Druck auf dem Kessel zunehme. Damit müsse man im Team aber umgehen können. „Dafür haben wir genug erfahrene Leute, die solche Situationen schon erlebt haben“, erklärt Kolke, der bislang lediglich am ersten Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) ohne Gegentor blieb.

OZ