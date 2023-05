﻿Sechs Siebenmeter verworfen: Für Empor Rostock war in Großwallstadt mehr drin

400 Fahrer am Start

Saisonstart für Stock-Car-Rennen in Grimmen – ein Auto in Flammen

Die 1. Grimmener Stock-Car-Legion hat am Wochenende zum ersten Rennwochenende der Saison in den Hexenkessel eingeladen. Das P & E Racing Team startete hier in sein 25. Jubiläumsjahr. Sie sind der Meinung: Die Rennen sind in den vergangenen Jahren noch härter geworden.