﻿    Vandalismus, Pyro, Gewalt: Schwedische Nachwuchskicker im Umfeld des Hansa-Rostock-Spiels attackiert

Am Rande des Zweitliga-Spiels zwischen Hansa Rostock und dem SV Darmstadt 98 kam es am Samstagabend zu hässlichen Begleiterscheinungen. Unter anderem wurden schwedische Nachwuchsfußballer attackiert. Die Bilanz der Polizei.

Rostock. Die im Vorfeld als Problemspiel eingestufte Zweitliga-Partie zwischen Hansa Rostock und Darmstadt 98 (0:1) hielt am Samstagabend auch die Polizei in Atem. So kam es vor dem Spiel zu einem körperlichen Übergriff auf eine schwedische Fußball-Jugendmannschaft, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei, die mit 650 Einsatzkräften die Begegnung absicherte.

Zehn schwedische Nachwuchskicker in Discounter attackiert

Demnach attackierten etwa zehn bislang unbekannte Täter die Jugendspieler in einem im Stadionumfeld befindlichen Discounter und flüchteten unerkannt. Nach Spielende wurden mehrere im Stadionumfeld abgestellte Fahrzeuge festgestellt, die durch unbekannte Täter aufgebrochen worden waren. Darüber hinaus wurden während des Gästefantransfers – rund 560 Darmstadt-Anhänger waren nach Rostock angereist – zum Hauptbahnhof zwei Shuttlebusse und zwei Funkstreifenwagen durch bislang unbekannte Täter mit Steinen beworfen und beschädigt, teilte die Polizei mit.

Frühe Spielunterbrechung nach Feuerwerk auf der Südtribüne

Das Spiel selbst musste früh unterbrochen werden. Rostocker Anhänger hatten bei einer Choreografie auf der Südtribüne kurz nach Spielbeginn massiv Pyrotechnik gezündet. Erst nach sechs Minuten konnte der Unparteiische die Partie wieder anpfeifen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Die Hansa-Ultras schwenkten direkt nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Alexander Sather kleine silberne und blaue Folienfahnen. Anschließend entrollten sie ein großes Banner mit dem Schriftzug: „Die Macht von der Ostsee“. Wenig später kamen viele Feuerwerkskörper zum Einsatz. Der dichte Rauch sammelte sich im Stadion-Innenbereich. Aufgrund schlechter Sicht unterbrach Sather die Begegnung von der siebten bis zur 13. Minute. Danach wurde das Spiel fortgesetzt.

DFB-Präsident Neuendorf war Augenzeuge des Geschehens

Übrigens: Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, war beim Spiel im Ostseestadion. Erst kürzlich wurden dem FC Hansa durch den DFB mehrere Strafgelder aufgebrummt. Allein in dieser Saison mussten die Rostocker wegen Verfehlungen ihrer Fans bereits rund 180 000 Euro bezahlen. In der Straftabelle der 2. Bundesliga belegen die Mecklenburger nach Hannover 96 (273 000 Euro) den zweiten Platz.