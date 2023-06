﻿Schwimm-Talente des SC Empor Rostock gewinnen Mehrkampf-Pokale

Rostock. Erfolgreicher Auftritt vor der Sommerpause. Lentje Dierke und Georg Alexander Kloss haben beim 10. Landespokal in der Rostocker Nepun-Schwimmhalle die Siege im Mehrkampf verbucht. Mit ihren Zeiten gehören die Talente des SC Empor Rostock 2000 laut Bestenliste des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) zur Spitze auf der 25-Meter-Bahn.

Die 13-jährige Dierke erzielte über 50, 100 und 200 Meter Schmetterling Ergebnisse, die im deutschlandweiten Maßstab zu Top-drei-Platzierungen in ihrer Altersklasse gereicht hätten. Der zwei Jahre ältere Kloss, der bereits im Vorjahr triumphiert hatte, schwamm über 200 Meter Freistil die zweitbeste Zeit, die in diesem Jahr in seiner Altersklasse in Deutschland erreicht wurde.

Im Mehrkampf musste jeder Sportler drei Strecken in einer Disziplin sowie 100 Meter Lagen schwimmen. Es siegte der Athlet mit der höchsten Punktzahl. Insgesamt 191 Teilnehmer wetteiferten in 754 Einzel- und 18 Staffelstarts um gute Zeiten und Platzierungen.

Para-Athleten schwammen Bestzeiten

Mit dabei waren auch die Para-Sportler Marius Neuhoff (PSV Schwerin), Sammy Tröh (HSG Uni Greifswald), Leon Bennarndt und Neele Labudda (beide vom Hanse SV Rostock). Leon schwamm persönliche Bestzeit über 200 Meter Brust. Neele erreichte ihre Bestzeit über 50 Meter Brust. Für beide war es der letzte Testwettkampf vor den inklusiven Finals des DSV in zwei Wochen in Berlin. Der Wettbewerb in der Hauptstadt ist für Neele Labudda die Generalprobe für die Para-WM, die Ende Juli in Manchester ausgetragen wird.

Erfolgreichster Verein war der SC Empor Rostock 2000 mit fünf Siegen. Die übrigen Pokale gingen an den SV Olympia Rostock, TG triZack Rostock, NSSV Delphin Neubrandenburg, PSV Stralsund (je 2), PSV Schwerin, HSG Uni Greifswald und den SV Rostock.

