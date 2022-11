﻿Schwimm-Ass Maik Michalski aus Rostock: Darum fiel seine Geburtstagsfete ins Wasser

Eigentlich steht Maik Michalski als Schwimmtrainer des SC Empor Rostock 2000 am Beckenrand. Bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters stieg er selbst auf den Startblock und gewann an seinem 33. Geburtstag Bronze.

Rostock. Wettkampfstress statt Geburtstagskränzchen – Maik Michalski war am Sonnabend bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Rostock fünfmal gefordert. Über 100 Meter Brust schlug er als Dritter an. „Das war umso schöner“, freute sich Michalski, der darüber hinaus Bronze im kleinen Mehrkampf, in dem die Ergebnisse über die vier 50-Meter-Strecken sowie die 100 Meter Lagen addiert werden. „Das war ein kleiner Bonus.“