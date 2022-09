﻿Gegner zu schwer: Kampf des Rostocker Boxers Ramsan Amkhadov geplatzt – Veranstalter sauer

Video vom Boxen in Zinnowitz: Dennis Lewandowski aus Greifswald rächt seinen Bruder

Boxen total in Zinnowitz. Zehn Amateur- und fünf Profikämpfe standen am Samstag beim Fritz-Sdunek-Memorial in Zinnowitz auf dem Programm. Die OZ hat das Event im Livestream übertragen, hier finden Sie das ganze Video zum Nachschauen. Mit dabei: Dennis Lewandowski, Ramsan Amkhadov und Momo Abouee.