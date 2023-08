Mit Darren Aidenojie holen die Seawolves einen talentierten deutschen Spieler nach Rostock. Der 18 Jahre alte Point Guard soll in der 2. Mannschaft spielen und Anschluss ans Profiteam bekommen.

Rostock. Die Rostock Seawolves haben mit Darren Aidenojie einen neuen Shooting Guard verpflichtet. Der 18-jährige Deutsche spielte in der vergangenen Saison in drei verschiedenen Teams von Rasta Vechta: in der Regionalliga, der NBBL und in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, der 2. Basketball Bundesliga ProA. Der Verteidiger hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben und wird vor eine Doppellizenz kekommen, um neben der 2. Liga pro B auch im Profiteam mittrainieren zu können.