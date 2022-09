﻿Seawolves-Neuzugang Lewis – auf dem Spielfeld Tornado, privat warmherziger Vater

Rostock. Der Mann ist wie ein Tornado. Ein Wirbelwind, der übers Basketball-Feld fegt. Immer wenn JeQuan Lewis im Spielaufbau am Ball ist, fällt es dem Beobachter schwer, die Kugel im Auge zu behalten – so schnell und virtuos geht der US-Amerikaner mit dem Ball um – wie ein Irrwisch.

Lewis bringt die Injektion Erfahrung ein, nach die Rostock Seawolves gesucht haben für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Nach seiner Ausbildung in den USA spielte er eine Saison in Südkorea, ging dann für zwei Jahre nach Griechenland – unter anderem zum Top-Team PAOK Thessaloniki – und blieb dann wieder jeweils eine Saison in Israel und Estland am Ball.

Neuzugang spielte schon in der Champions League

Trainer Christian Held ist froh, den wieselflinken Aufbauspieler in seinem Team zu haben. Lewis bringt aus seiner Zeit in Griechenland und der bei Kalve Tallinn sogar Champions League-Erfahrung zum Bundesliga-Aufsteiger mit.

Der 1,85 Meter große JeQuan Lewis – hier im Testspiel gegen die Bakken Bears aus Dänemark – ist schwer zu stoppen. © Quelle: Gunnar Rosenow

„Rostock ist bislang die kleinste Stadt, in der ich lebe. Aber das Team und der Verein sind etwas ganz Besonderes“, erzählt der Mann, der in Brooklyn in New York aufwuchs. Lewis berichtet, dass für seine bisherigen Vereine ausschließlich das Können jedes einzelnen Spielers gezählt habe. „Wie die Spieler im Team harmonieren, wie sie zusammenpassen und wie sie sich weiterentwickeln können, war kaum ein Thema.“ Am Ende waren es diese Dinge, die ihn zur Vertragsunterschrift in Rostock bewogen haben.

Tochter Jaeonna wächst bei der Oma in Tennessee auf

Die größte Liebe seines Lebens ist in Amerika geblieben – seine achtjährige Tochter Jaeonna. Sie wächst bei der Mutter des Basketball-Profis in Clarksville, Tennessee, auf. Die Mutter der Drittklässlerin hat seit Jahren keinen Kontakt mehr zum Kind gesucht, erzählt Lewis.

Seine Tochter – „Sie ist mein Ein und Alles“, schwärmt er. Die beiden telefonieren jeden Tag. Oft stelle er sich den Wecker um drei Uhr morgens, um mit ihr zu sprechen, bevor sie ins Bett geht. Es schmerze ihn manchmal, nicht bei ihr sein zu können. Vor allem, wenn sie mal Sorgen hat.

Er sei dennoch immer für sie da. „Wir sind Zwillinge im Geiste. Sie ist genauso basketball-verrückt wie ich“, freut sich der Mann mit den Rasta-Locken. Zu den gemeinsamen Ritualen von Vater und Tochter gehört es, jeden Sommer ins Disneyland nach Orlando zu reisen.

Steaks und Co. – Lewis liebt gutes Essen

Wer den Basketballer abseits der Spiele treffen möchte, hat in der Rostocker Innenstadt, am Stadthafen, Steakhouses und anderen Restaurants gute Chancen: Lewis liebt Spaziergänge, gutes Essen und lichtet es regelmäßig ab – zu sehen auf seinem Instagram-Account (thatlewiskid).

Auffällig ist, dass der seit dem 7. September 28-Jährige fast immer lächelt, wenn er trainiert oder sich auf ein Spiel vorbereitet. „Ich bin ein positiver Typ, versuche das auf andere auszustrahlen.“ Er sei aber ein normaler Mensch, der auch mal sauer sei. „Ich versuche, das nicht nach außen dringen zu lassen, es mit mir selbst auszumachen.“

Profi trug sich in den USA in Bestenlisten ein

Sportlich hatte er sich in den USA schon verewigt, ehe ihn sein Weg nach Asien und Europa führte: Während seiner Zeit an der Virginia Commonwealth University erzielte er in der NCAA-Liga insgesamt 1444 Punkte, lieferte 505 Assists (6. Platz in ewiger US-Hochschulgeschichte) und verwandelte 189 Drei-Punkte-Würfe (8. Platz). Die Fans der Rostock Seawolves dürfen gespannt sein: Bei seinen letzten Stationen punktete Lewis im Durchschnitt verlässlich zweistellig.

Lewis glaubt fest daran, mit den Seawolves eine erfolgreiche Saison in der Bundesliga zu spielen. „Wir sind neu in der Liga. Es ist ein Vorteil, wenn man von den Gegnern kaum beachtet, wenn einem nicht viel zugetraut wird. Dann ist man eher in der Lage, für Überraschungen zu sorgen.“