Seawolves starten mit Auswärtsspiel in die neue Saison

Rostock. Die Rostock Seawolves starten am Freitag, dem 29. September, mit einem Auswärtsspiel in Crailsheim in ihre zweite Saison in der 1. Basketball-Bundesliga. Die BBL gab am Dienstag die Ansetzungen des 1. Spieltags bekannt.

Das Eröffnungsspiel bestreitet Meister Ratiopharm Ulm, der am 27. September, einem Mittwoch, die Chemnitz Niners empfängt.

Am Wochenende zuvor (23. und 24. September) wird die Pokal-Vorrunde ausgetragen.

Außerdem spielen: Vechta – Bamberg, Heidelberg – Berlin, Bonn – Tübingen (alle Do., 28. September), Braunschweig – Oldenburg, Ludwigsburg – Hamburg, München – Mitteldeutschen BC, Würzburg – Göttingen (alle Fr., 29. September).

