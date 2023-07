﻿Sebastian Vasiliadis: Hansa Rostocks Neuzugang hat bewegte Karriere hinter sich

Rostock. Sportliche Enttäuschung und privates Glück – für Sebastian Vasiliadis lag beides in diesem Jahr dicht beieinander. Wenige Wochen, nachdem der Mittelfeldspieler im April Vater einer Tochter geworden war, stieg er mit Arminia Bielefeld in die 3. Liga ab. Bei Hansa steht der Mittelfeldspieler nun vor einem Neuanfang. „Möglichst erfolgreich sein“, ist die Maxime des 25-Jährigen für die kommenden drei Jahre in Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf seine Freundin und die kleine Tochter, mit denen er in Rostock zunächst in einer Ferienwohnung untergekommen ist, muss Vasiliadis in diesen Tagen verzichten. Noch bis Sonntag schwitzt er mit Hansa im Vorbereitungscamp in Neuruppin. Am Sonnabend steht dort das Testspiel gegen Erstligist Pogon Stettin an.

Allzu viel hat er von seiner neuen Umgebung bisher noch nicht gesehen. „Ich habe mir sagen lassen, dass es hier sehr schöne Ecken gibt. Wenn es die Zeit etwas mehr zulässt, freue ich mich darauf, die Gegend zu erkunden“, sagt er.

Vasiladis hat schwieriges Jahr hinter sich

Vasiliadis fühlt sich schon gut angekommen und angenommen bei seinem neuen Verein. Mit Kai Pröger, Oliver Hüsing und Svante Ingelsson hat er bereits in Paderborn beziehungsweise in Bielefeld zusammen Fußball gespielt. „Das hilft definitiv und macht es ein bisschen einfacher. Aber mein Eindruck von der kompletten Mannschaft war von Anfang an gut, alle haben mich herzlich aufgenommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Erfahrung aus Bielefeld samt den skandalösen Begleiterscheinungen beim Relegations-Hinspiel in Wiesbaden kann sich Vasiliadis jetzt auf das nächste Kapitel in seiner schon recht bewegten Karriere konzentrieren. „Es war ein schwieriges Jahr. Was das sportliche Abschneiden betrifft, war das bitter. Ich wäre gerne nicht abgestiegen, aber jede Erfahrung bringt einen persönlich weiter. Es haben sich neue Türen geöffnet. So ist das im Leben, man muss nach vorne schauen“, sagt der Mittelfeldspieler.

Für Nationalteam wurde Vasiliadis griechischer Staatsbürger

Er hat in seiner Karriere schon einiges erlebt: Mit Paderborn schaffte Vasiliadis 2019 den Aufstieg in die Bundesliga und auch mit Bielefeld spielte er ein Jahr im Fußball-Oberhaus (insgesamt 51 Einsätze). Das waren die Sonnenseiten des Profigeschäfts. Allerdings war er auch schon bei einer Insolvenz mitten in der Saison dabei: beim damaligen Drittligisten VfR Ahlen, dem 2017 aus diesem Grund neun Punkte abgezogen wurden. Den sportlichen Klassenerhalt schaffte die Mannschaft von Ex-Hansa-Coach Peter Vollmann damals trotzdem.

Lesen Sie auch

Eine mögliche Karriere in der griechischen Nationalmannschaft ist (bisher) nicht zustande gekommen. Vasiliadis, der als Sohn einer deutschen Mutter und eines griechischen Vaters in Auenwald (Baden-Württemberg) geboren wurde, hatte eigens dafür die griechische Staatsbürgerschaft angenommen. Es blieb bei einer Einladung zum EM-Qualifikationsspiel gegen Finnland im November 2019, zum Einsatz kam der Neu-Rostocker aber nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich konzentriere mich jetzt voll auf Hansa“

„Ich wäre noch mal eingeladen worden, aber damals hat mir Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht: Eine geplante Länderspielreise in die USA wurde abgesagt“, erzählt Vasiliadis. Später verhinderte eine Verletzung ein Debüt. „Seitdem gab es auch keinen Kontakt mehr.“

Zum Geburtsland seines Vaters fühlt er sich hingezogen, macht dort auch gerne Urlaub. Hofft er noch auf die Nationalmannschaft? „Das ist nicht mein Fokus. Ich muss mit guten Leistungen auf mich aufmerksam machen – was dann daraus wird, wird man sehen“, sagt Sebastian Vasiliadis und schiebt hinterher: „Ich konzentriere mich jetzt voll auf Hansa.“

OZ