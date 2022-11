﻿Verrückte Handball-Welt – Tiefstapler befinden sich im Höhenflug

Stralsund/Rostock/Ahlbeck/Bad Doberan. Ob der Stralsunder HV, die Frauen des Rostocker HC, der HSV Insel Usedom oder der Bad Doberaner SV 90 – alle vier Handball-Teams sind mit dem Ziel Klassenverbleib in die Saison gestartet. Nun mischen sie in der Tabellenspitze ihrer jeweiligen Staffeln mit. Die OSTSEE-ZEITUNG beleuchtet die Gründe für die überraschenden Höhenflüge.

Stralsunder HV

Der Stralsunder HV befindet sich in der Nordstaffel der 3. Liga auf einem unerwarteten Erfolgskurs. Nach acht Partien steht nur eine Niederlage auf dem Konto. Mit 12:4 Punkten bedeutet das vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend bei der HSG Ostsee (18.30 Uhr) Platz zwei. Lange richtete sich der Blick bei den Hansestädtern trotzdem nach unten. „Sicher drinbleiben“, war die Devise. Die änderte sich nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen den TSV Altenholz. „Aktuell gucken wir nicht auf die hinteren Plätze. Dafür waren die Spiele zum Teil einfach zu deutlich. Ich glaube nicht, dass wir etwas mit dem Abstieg zu tun haben. Das konnte man vor Saisonbeginn nicht erahnen“, begründet SHV-Trainer Steffen Fischer.

Ein Platz unter den Top Ten ist in der 13 Mannschaften umfassenden Staffel nötig, um ganz sicher drinzubleiben. Aktuell haben die Stralsunder acht Zähler Vorsprung auf Rang zehn. Nach den Sternen will Fischer mit seinem Team aber nicht greifen: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und weiter erfolgreich sein. Wir werden das aber nicht an einem Tabellenplatz festmachen. Wir investieren viel Arbeit, aber unser zweiter Platz ist nicht komplett berechtigt.“ Die Niederlage beim DHK Flensborg habe gezeigt, dass sein Team nicht einfach so zehn Tore besser ist als der Gegner, sondern immer alles geben muss.

Rostock Dolphins

Sieben Spiele, sieben Siege – die Handballerinnen des Rostocker HC grüßen von der Tabellenspitze der 3. Liga (Staffel Nord-Ost). Das Team von Trainer Dominic Buttig hat bereits vier Minuspunkte Vorsprung auf die Verfolger Frankfurter HC und SV Henstedt-Ulzburg. Trotzdem rückt Klubchef Olaf Meyer nicht vom Saisonziel – Klassenverbleib – ab. „Die ganz starken Gegner kommen erst noch“, begründet er.

Ein echter Gradmesser wird das Duell am Sonnabend gegen den Tabellenvierten Buxtehuder SV II (18.30 Uhr, Fiete-Reder-Halle). Danach folgen die Partien beim Dritten Henstedt-Ulzburg, gegen Stade, Wattenbek sowie in Schwerin. „Warten wir mal die Hinrunde ab. Dann sehen wir, wo wir wirklich stehen“, sagt der Vereinschef. Sollte der Höhenflug bis zum Jahresende anhalten, „werden wir nicht nur unsere Ziele, sondern unsere Ausrichtung korrigieren“.

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga würde den Verein vor große finanzielle Herausforderungen stellen. Der Etat müsste von aktuell 200 000 auf „mindestens eine halbe Million Euro“ aufgestockt werden, schätzt Meyer. Auf die Dolphins kämen weite Reisen zu. „Wenn wir Sonntagabend irgendwo auswärts im Süden spielen, müssen die Spielerinnen am Montag frei haben. Da reden wir vom Halbprofi-Bereich“, zeigt der Klubchef eine weitere Herausforderung auf.

Olaf Meyer genießt die Momentaufnahme. Spitzenreiter zu sein, sei „ein tolles Gefühl“, sagt er. Geht es nach dem Klubchef, „kann es so weitergehen. Die Mannschaft macht Spaß. Ich finde jedes Spiel geil.“

Sie ist mit 38 Treffern erfolgreichste Torschützin der Dolphins: Lara Brezenci. © Quelle: Stefan Ehlers

HSV Insel Usedom

Beim HSV Insel Usedom ist das Projekt „Jugend forscht“ in der Oberliga Ostsee-Spree erfolgreich. Die Insel-Handballer stehen mit nur einer Niederlage auf dem zweiten Rang. „Ich wusste um die Qualität der jungen Spieler, weil ich sie lange begleite und wir die Ausbildung noch einmal verbessert haben. Trotzdem wird es ein schwerer Weg“, sagt Trainer Uwe Kalski. Da nicht abzusehen war, wie schnell der Nachwuchs im Herrenbereich zurechtkommt, wurden die Ziele nicht allzu hoch gesteckt. „Oberes Tabellendrittel – das haben die Jungs sich selber vorgenommen. Ich finde es richtig, wenn wir vorsichtig sind. Wir haben noch ganz schwere Gegner vor der Brust“, sagt Kalski.

Mit dem LHC Cottbus ist einer davon am Sonnabend (18 Uhr) zu Gast in der Pommernhalle in Ahlbeck. Die Lausitzer haben bisher vier Punkte liegengelassen. Die Ansprüche beim LHC sind aber ganz andere als auf der Insel. „Sie haben vor der Saison klar geäußert, dass die vierte Liga nicht gut genug für sie ist und sie aufsteigen wollen. Das nehmen wir als Motivation. Sie sind der leichte Favorit, aber müssen in unserer Halle erst mal an uns vorbei“, macht Kalski eine Ansage in Richtung des Meisterschaftsanwärters.

Er leitet ein junges Team: Uwe Kalski (M.), Trainer des HSV Insel Usedom, mit seinem Team HSV Insel Usedom © Quelle: Andreas Dumke

Bad Doberaner SV 90

Die Münsterstädter sind noch ungeschlagen und nehmen mit 12:2 Punkten Rang drei der Oberliga Ostsee-Spree ein. Damit liegt der DSV deutlich über dem Plan. Trainer Matthias Schmidt hatte als Saisonziel lediglich eine Verbesserung der Vorjahresplatzierung (Rang neun) ausgegeben. „Wenn wir 20 Punkte haben, ist der Klassenverbleib sicher. Dann schauen wir, inwieweit wir unser Ziel nach oben korrigieren“, sagt der Coach. Der November sei richtungsweisend, meint Schmidt mit Blick auf die bevorstehenden Partien gegen BFC Preussen, bei Fortuna 50 Neubrandenburg, gegen Cottbus und beim HSV Insel Usedom.

Zunächst ist sein Team am Sonnabend gegen den Tabellenfünften BFC Preussen (19 Uhr, Stadthalle) gefordert. „Das ist eine robuste Mannschaft, die jedes Jahr im oberen Tabellendrittel mitspielt. Nichtsdestotrotz haben wir Mittel und Wege, um die zwei Punkte zu Hause zu behalten“, ist Schmidt überzeugt.

Maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Doberaner haben die Neuzugänge, die sportlich und menschlich hervorragend ins Team passen. Der erfolgreiche Saisonstart verlieh der Truppe die nötige Sicherheit. „Es ist ein schönes Miteinander. Alle haben Bock“, schwärmt Trainer Schmidt. Auch Routinier Oliver Wende ist begeistert: „Die Mannschaft macht Spaß.“ Und mit Spaß fällt bekanntlich vieles leichter.

Er ist mit seinem Team noch ungeschlagen: DSV-Coach Matthias Schmidt, hier in einer Auszeit. © Quelle: Denver Ehrlich

Von Niklas Kunkel und Stefan Ehlers