﻿Sieben Endspiele: Für Hansa Rostock zählt im Abstiegskampf jeder Punkt

Die Lage für Hansa Rostock ist prekär, aber nicht aussichtslos. Wenn der Tabellenvorletzte den Absturz in die 3. Liga verhindern will, muss er endlich wieder punkten – „egal wie“, sagt Trainer Alois Schwartz. Wie es um die Konkurrenz um den Klassenerhalt steht.

Rostock. Für Hansa Rostock steht am 15. April (13 Uhr) beim SC Paderborn das erste von sieben Endspielen um den Klassenerhalt an. „Wir müssen punkten, egal wie“, weiß Trainer Alois Schwartz, der in seinem dritten Spiel als Rostocker Chefcoach endlich das erste Erfolgserlebnis landen will. Mindestens ein halbes Dutzend Vereine muss im Saison-Endspurt der 2. Liga noch zittern.

Hansa hat nach Schlusslicht Sandhausen die schlechteste Ausgangsposition, ist im Rennen um die Rettung aber nicht aussichtslos. So ist die Lage im Tabellenkeller:

Hansa droht das gleiche Schicksal wie Dynamo Dresden

Hansa Rostock (25 Punkte, 17. Platz): Vielleicht ein Vorteil? Die letzten vier Spiele sind ausnahmslos Duelle gegen direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller. „Auf der einen Seite ist das gut, man hat es in der eigenen Hand. Man darf bis dahin aber nicht sagen: Wir konzentrieren uns auf die letzten vier Spiele, das wäre fatal“, sagt Schwartz, der weiter an den Erfolg seiner Rettungsmission glaubt. „Es ist alles möglich, es sind noch 21 Punkte zu vergeben. Wir müssen zusehen, dass der Abstand nicht noch größer wird, um hinten raus noch diese Spiele zu haben. Erst mal schauen wir nur nach Paderborn und versuchen, da was mitzunehmen.“

Hansa droht das gleiche Schicksal wie letzte Saison Dynamo Dresden. Die Sachsen waren bis zur Winterpause im gesicherten Mittelfeld, in der Rückrunde gewannen sie dann kein Spiel mehr und stiegen in der Relegation ab. Um ein solches Szenario abzuwenden, galt bei Hansa der Fokus in dieser Woche ausschließlich der Vorbereitung auf Paderborn. Die Entlassung von Sportchef Pieckenhagen blendete Schwartz aus: „Unsere Aufgabe ist es, die Liga zu halten, alles andere müssen wir beiseiteschieben.“

Bilanz der vergangenen fünf Spiele: kein Sieg/ 2 Unentschieden/ 3 Niederlagen

Restprogramm: Paderborn (Auswärtsspiel), Greuther Fürth (Heimspiel), Kaiserslautern (A), Regensburg (H), Sandhausen (A), Nürnberg (A), Braunschweig (H)

Nürnberg-Coach Hecking: „Es wird bis zum letzten Spieltag eng bleiben“

1. FC Nürnberg (30, 13.): Der neunmalige Meister und vierfache DFB-Pokalsieger ist der namhafteste Verein im Zitter-Sextett. Nach der Entlassung von Robert Klauß im Oktober kehrte Sportdirektor Dieter Hecking auf die Trainerbank zurück. Unter dem erfahrenen Coach ging es bergauf, in Sicherheit können sich die Franken dennoch nicht wiegen.

„Wenn du 39 Punkte hättest, wird da nicht mehr viel anbrennen“, sagt Hecking über die vermeintlich rettende Grenze im Abstiegskampf. Bis zu dieser Marke fehlen dem „Club“ noch neun Punkte. „Das wird bis zum letzten Spieltag eng bleiben“, prognostiziert der 57-Jährige.

Bilanz der vergangenen fünf Spiele: 1 S/ 2 U/ 2 N

Restprogramm: Kiel (A), Düsseldorf (H), Hannover (A), Kaiserslautern (H), Magdeburg (A), Rostock (H), Paderborn (A)

Mit Uwe Koschinat geht es für Bielefeld bergauf

Arminia Bielefeld (29, 14.): Der einzige Verein, der in dieser Saison beide Spiele gegen Hansa verloren hat. Nach der Heimniederlage gegen Rostock (10. Februar) belegten die Ostwestfalen den Relegationsplatz, der Koggenklub war Zehnter.

Im Anschluss an den zweiten Trainerwechsel der Saison (Uwe Koschinat folgte Anfang März auf Daniel Scherning, Sportchef Samir Arabi trat zurück) arbeitete sich der Bundesligaabsteiger kontinuierlich nach oben.

Bilanz der vergangenen fünf Spiele: 3 S/ 2 U

Restprogramm: Karlsruhe (A), Hannover (H), St. Pauli (A), Fürth (H), Kaiserslautern (A), Paderborn (H), Magdeburg (A)

Braunschweig und Regensburg halten an Trainern fest

Eintracht Braunschweig (29, 15.): Wie Konkurrent Regensburg haben die Niedersachsen in schlechten Phasen an ihrem Trainer festgehalten. Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann (65), vor gut einem Jahrzehnt Hansas Aufstiegscoach, traut Trainer Michael Schiele zu, mit den Löwen im Aufstiegsjahr den Klassenerhalt zu schaffen. Die Niedersachsen sind Ende Mai Hansas letzter Gegner.

Bilanz der vergangenen fünf Spiele: 2 S/ 2 U/ 1 N

Restprogramm: St. Pauli (A), Magdeburg (H), Paderborn (A), Sandhausen (H), Fürth (A), Regensburg (H), Rostock (A)

Jahn Regensburg (27, 16.): Als die Donaustädter den Vertrag mit Trainer Mersad Selimbegovic im Herbst um eine weitere Saison verlängerten, war der SSV Jahn Tabellenneunter. Im weiteren Saisonverlauf ging es steil bergab, aktuell belegt Regensburg den Relegationsplatz. Den will Hansa den Bayern noch streitig machen.

Bilanz der vergangenen fünf Spiele: 2 S/ 1 U/ 2 N

Restprogramm: Fürth (A), Kaiserslautern (H), Sandhausen (A), Rostock (A), HSV (H), Braunschweig (A), Heidenheim (H)

Wieder Trainer entlassen: SV Sandhausen ist die Not groß

SV Sandhausen (21, 18.): Beim langjährigen Zweitligisten (11. Saison) blieb in dieser Spielzeit kaum ein Stein auf dem anderen. Der Entlassung des heutigen Hansa-Trainers Alois Schwartz Mitte Februar folgte am Ostermontag nach nur sechs Spielen der Rauswurf von Nachfolger Tomas Oral. Zwei Tage später musste auch der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca gehen. Die Not ist groß beim SVS, der für den Rest der Saison die bisherigen Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano in die Verantwortung nimmt.

Bilanz der vergangenen fünf Spiele: 2 U/ 3 N

Restprogramm: Magdeburg (A), Paderborn (H), Regensburg (H), Braunschweig (A), Rostock (H), Heidenheim (A), HSV (H)