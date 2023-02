﻿Serie gerissen: Rostock Seawolves verlieren gegen Oldenburg

Rostock. Den Rostock Seawolves ist der erhoffte Heimsieg zum Auftakt der Rückrunde in der Basketball-Bundesliga verwehrt geblieben. Der Tabellenvierte EWE Baskets Oldenburg wurde am Sonntag seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Duell in der Stadthalle mit 80:73 (37:33) gegen den Aufsteiger, der damit nach zuvor drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen musste.

Dennoch kann Cheftrainer Christian Held mit der Ausbeute aus beiden Partien in Hamburg am Freitag und nun gegen den Play-off-Kandidaten gut leben. „Es war schwierig für uns“, räumte er zwar ein, stellte aber auch klar: „Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung.“

JeQuan Lewis nach 26 Sekunden verletzt

Die Partie begann indes wenig erfreulich für die Seawolves. Es dauerte lediglich 26 Sekunden, da humpelte JeQuan Lewis nach einem Laufduell mit Norris Agbakoko vom Feld. Seine Teamkollegen schien der mögliche Ausfall des Spielgestalters aber nicht zu beirren. Dank drei versenkten Dreiern hatten sich die Seawolves danach eine knappe Führung erspielt, und nach rund vier Minuten mischte dann auch Lewis wieder mit.

Neben der guten Trefferquote erwiesen sich Hanseaten auch bei den Defensivrebounds als außerordentlich präsent, zumal sie unter dem eigenen Korb auch gefordert waren. Oldenburg setzte vor allem auf Dreierwürfe, doch erst MaCio Teague gelang in der dritten Minute des zweiten Viertels der erste Erfolg. Es war der bis dahin 16. Versuch der Gäste, aus der Distanz zu treffen.

Oldenburg kämpfte sich auf 33:35 heran

Rostock blieb bis kurz vor der Pause das Spiel bestimmende Team und führte phasenweise mit sieben Punkten. In der letzten Minute kämpfte sich Oldenburg zwar wieder auf 33:35 heran, aber es gibt Tage, da gelingen eben auch Würfe wie der von Selum Mawugbe. Der hatte den Ball knapp vor der Schlusssirene noch schnell Richtung Korb befördert. Die Kugel prallte zwar vom Ring nach oben ab, fiel dann aber auf dem Rückweg durch das Netz zu Boden.

Dass sich das Blatt im Basketball jedoch schnell wenden kann, das hatten die Seawolves in Hamburg bewiesen, als sie mit einem 17:0-Lauf den Grundstein für den späteren Sieg legten. In der zweiten Halbzeit gegen Oldenburg waren es nun die Gäste, die zunehmend das bessere Händchen bei schwierigen Würfen hatten. „Wir haben in der ersten Halbzeit einen guten Job in der Defensive gemacht und auch die meiste Zeit in der zweiten Hälfte“, meinte Held.

Seawolves konnten DeWayne Russell nicht stoppen

Vor allem DeWayne Russell konnte mit zunehmender Spieldauer jedoch nur noch selten gestoppt werden und stand am Ende Pate für den vermutlich gravierendsten Unterschied zwischen beiden Teams an diesem Tag. Der Oldenburger Spielmacher verbuchte 25 Punkte. Für Lewis, der 72 Sekunden vor dem Ende nach seinem fünften Foul endgültig das Feld verlassen musste, wurden lediglich vier notiert.

Im lange Zeit ausgeglichenen Schlussviertel gelang den Baskets dann mit einem 8:0-Lauf zum zwischenzeitlichen 75:68 die Vorentscheidung. Ein Comeback, wie noch zum Ende des dritten Viertels mit zwei Dreiern zum 56:56-Zwischenstand, gelang den Seawolves danach nicht mehr.

Held: Wir gewinnen und verlieren zusammen

Dass seine Spieler am Ende der Partie den Fokus verloren, wollte Held aber nicht allein auf die zwei Spiele binnen drei Tagen schieben. „Vielleicht waren es auch andere Dinge, auf die wir uns konzentriert haben, anstatt beim Spiel zu bleiben. Es gab genügend Situationen, wo wir es vielleicht besser hätten machen können. Und wenn ich sage wir, dann schließe ich mich absolut damit ein. Wir gewinnen und verlieren zusammen.“

Seawolves: Alston Jr. 16, Mawugbe 12, Pearson 10, Nelson 9, Roland 9, Gloger 6, Lewis 4, Theis 4, Carter 3, Ilzhöfer, Nawrocki (nicht eingesetzt).