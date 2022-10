﻿Hansa-Rückkehrer Simon Rhein: „Wenn du keine Tore schießt, kannst du maximal unentschieden spielen“

In der 25. Minute ereignete sich ein unglücklicher Pressschlag. Bei diesem verletzte sich Jaden Priem von der SG Warnow Papendorf schwerer am Knie. Der Krankenwagen musste gerufen werden. Nach der schockierenden Szene sahen sich die Gäste nicht mehr in der Lage, die Begegnung gegen den PSV Rostock fortzusetzen.