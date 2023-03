﻿So will Alois Schwartz Hansa Rostock vor dem Abstieg retten

Barther Wikinger suchen Mitstreiter: Wer ist dabei?

Die erfolgreiche Reihe „Die Wikinger“ wird in diesem Jahr im Barther Theatergarten fortgesetzt. Für das neue Stück werden noch Mitstreiter gesucht, die Lust haben, Bühnenluft zu schnuppern. Wer mitmachen will: Das Casting findet am 2. April um 10 Uhr in der Boddenbühne statt. Premiere ist am 8. Juli.