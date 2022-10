﻿Spätes Tor von Hinterseer: Hansa Rostock jubelt über 1:1 in Kiel

Kiel. Ein Tor von Lukas Hinterseer in der Schlussphase bewahrte den FC Hansa beim Ostseederby gegen Holstein Kiel am Sonnabend vor einer weiteren Auswärtsniederlage. Der Österreicher traf nach starker Vorarbeit von Lee in der 88. Minute zum Ausgleich. Vor 12 492 Zuschauern hatten die Gastgeber durch einen von Neidhart verursachten Handelfmeter, den Reese verwandelte (28.), lange in Führung gelegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach drei Niederlagen in Serie hatten die Kieler das Nordduell zum Charaktertest ausgerufen und waren sofort tonangebend. Schon in der Anfangsphase brachten sie – anders als beim 3:1-Heimsieg gegen Magdeburg – die wieder mit einer Dreier-Abwehrkette spielende Härtel-Elf immer wieder in Verlegenheit. Bei Versuchen von Skrzybski (9.), und Kirkeskov (23., 26.) verhinderte Kolke einen frühen Rückstand. Als Ex-Hanseat Fin Bartels aus dem Fünfmeterraum abzog, blockte ein Rostocker erfolgreich (22.).

Neidhart-Handspiel: Kiel nutzt Elfer zur Führung

Während Hansa kaum für Entlastung sorgen konnte, machten die Gastgeber weiter Druck – und wurden belohnt. Nach einem Handspiel von Neidhart im Strafraum entschied der Unparteiische sofort auf Elfmeter. Reese schickte Kolke in die falsche Ecke und traf zur Führung (28.). Hansa war geschockt, Kiel versuchte nachzulegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

1500 Rostocker Fans sorgten im Holstein-Stadion für Heimspiel-Atmosphäre, denn die Kieler Ultras hatten sich wegen eines internen Streits mit der Klubführung zu einem Stimmungsboykott entschlossen und blieben 90 Minuten stumm. Auf dem Rasen gaben die Störche den Ton an. Hansa konnte sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit zwar etwas befreien, nennenswerte Offensivaktionen gab es aber weiterhin nicht. Dafür waren in der ersten Halbzeit ausschließlich die Kieler zuständig.

Verhoek setzt erstes Achtungszeichen nach der Pause

Das erste Achtungszeichen nach der Pause setzte Verhoek, der nach Freistoß-Flanke von Neidhart KSV-Keeper Dähne erstmals Beschäftigung verschaffte (47.). Hinterseers Schuss aus dem Fünfmeterraum wurde von Sander zur Ecke geblockt (50.). Hansa war in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit deutlich präsenter.

Die Hochkaräter hatten aber weiter die Gastgeber. Doch Skrzybski und Bartels brachten den Ball nicht am gut aufgelegten Kolke im Hansa-Tor vorbei (59.). Auch bei Sanders platziertem Distanzschuss war Kolke auf dem Posten (66.). Seine Paraden hielten die offensiv schwachen Rostocker im Spiel. Bei Frölings Schuss aus der zweiten Reihe hatte Dähne keine Mühe (78.). Bei einem Konter nahm der KSV-Keeper dem Schweden den Ball anschließend gerade noch rechtzeitig vom Fuß (79.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinterseers Torpremiere rettet einen Punkt

Mit insgesamt fünf Wechseln in der zweiten Halbzeit versuchten die Rostocker, die vierte Auswärtsniederlage noch abzuwenden. Der eingewechselte Lee stellte schließlich die Weichen auf Ausgleich, als er sich auf der linken Seite durchtankte und den Ball nach innen spielte. Dort brauchte Hinterseer nur noch den Fuß hinzuhalten – 1:1. Ein glücklicher Punktgewinn für die Mecklenburger, zumal Arp in der Nachspielzeit – bedrängt durch Scherff – noch eine Großchance vergab.

Hansa: Kolke – Malone (75. Lee), Fröde, Roßbach – Neidhart (81. Schröter), Lucoqui (46. Scherff) – Dressel - Pröger (75. Fröling), Hinterseer, Ingelsson (46. van Drongelen) – Verhoek.

Tor: 1:0 Reese (28., Handelfmeter), 1:1 Hinterseer (88.).